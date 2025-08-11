Sorpresa Sinner, tutto stravolto a Cincinnati: è pazzesco

Jannik Sinner ha iniziato il suo percorso a Cincinnati, e si trova adesso dinanzi a una situazione quasi completamente stravolta.

Jannik Sinner ha iniziato il suo percorso all’interno del Masters 1000 di Cincinnati, chiudendo la prima pratica dell’evento con un solido doppio 6-1 nei confronti di Daniel Galan, in quello che era un match valevole per il secondo turno.

A un mese circa dallo straordinario successo di Wimbledon, Sinner vuole sfruttare l’ondata positiva che lo ha travolto in terra inglese per ripetere i successi dell’anno scorso sia a Cincinnati che all’US Open. Proprio per questo, è interessante capire con chi dovrà vedersela nei prossimi match, scanso sorprese inaspettate.

A riguardo di ciò, pare che nelle ultime ore ci sia stato un vero e proprio stravolgimento proprio a Cincinnati. Non ci resta altro da fare che cercare di capire cosa sia effettivamente successo, e perché può davvero cambiare tutto.

A Cincinnati cambia tutto: i dettagli

Il tabellone del Masters 1000 di Cincinnati, specialmente nel lato in cui si trova Jannik Sinner, ha subito degli scossoni veramente rilevanti. Casper Ruud è stato sconfitto da Arthur Rinderknech, mentre Lorenzo Musetti è stato eliminato da Benjamin Bonzi. E così, entrambi sono costretti ad abbandonare anticipatamente il torneo statunitense, il che significa che non potranno affrontare Sinner nell’ipotetico quarto di finale.

Quindi, con questo doppio stravolgimento, chi potrebbe incontrare Sinner, andando più avanti con il torneo? Dopo aver battuto Galan, è atteso dal match con Gabriel Diallo – ostacolo da non sottovalutare minimamente -, poi potrebbe arrivare il momento di affrontare il favorito di casa Tommy Paul, che se la vedrà con Mannarino. Ai quarti di finale, qualora Sinner riuscisse ad accedervi, potrebbe trovare uno fra Rinderknech, Felix Auger-Aliassime, Bonzi e Tsitsipas.

Chi riuscirà a prevalere da questo quartetto interessante, potrà affrontare proprio Sinner. Un tabellone che risulta essere assolutamente alla portata del numero uno al mondo, almeno fino alla semifinale. La partita che precede la finale – e in cui, anche in questo caso salvo sorprese, incontrerebbe Carlos Alcaraz – potrebbe vedere come rivale Taylor Fritz o Holger Rune. Attenzione, però, anche a Frances Tiafoe. Chiaramente non c’è niente da dare per scontato, specialmente considerando le difficoltà che hanno avuto Musetti e Ruud, tuttavia l’obiettivo di Sinner è chiaramente quello di arrivare in fondo al torneo.

Poi, quel che succederà, è tutto ancora da scrivere. Prima di pensare a un possibile confronto – l’ennesimo – con il fuoriclasse spagnolo, però, la concentrazione deve essere massima su ciascun avversario che l’italiano affronterà. Solo così potrà dare veramente il massimo e giocare il suo miglior tennis, come fatto ad esempio a Wimbledon.