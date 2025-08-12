Elkann è sicuro, la Ferrari torna a vincere: ha già la data in mente

Tutti i tifosi di Ferrari si fanno la stessa domanda e John Elkann, il numero uno di Fiat, ha la risposta in mano. Ecco quanto tempo ci vorrà.

La squadra Ferrari è uno dei team più vincenti nella storia della Formula Uno e, se entriamo nell’ambito del nostro paese, è anche l’unica grande squadra rimasta in Formula Uno che può puntare ad una vittoria. Con la scomparsa di tanti team tricolore storici, da Alfa Romeo a Maserati fino ai nomi meno vincenti come Forti, Team Modena e Minardi, la Rossa è l’unica monoposto a tenere alti i colori del nostro paese.

Fa quindi davvero male sapere che il digiuno del nostro team di punta continua ormai da decenni. L’ultimo titolo portato a casa da Ferrari in F1 risale al 2008, quando Kimi Räikkönen ha concluso l’impresa di riportare in casa Ferrari sia il titolo Piloti che quello Costruttori. Una doppietta che ormai, in casa del Cavallino manca da poco meno di vent’anni, solo Leclerc ci è andato vicino nel 2022…

Cosa si può fare per invertire questa tendenza e tornare a vincere? Il 2025 è ormai andato e, nonostante una buona posizione in classifica Costruttori Leclerc e compagni non hanno potuto che fare i conti con una realizzazione: il dominio Mercedes e Red Bull è finito ma potrebbe essere iniziato quella di un’altra inglese, McLaren. E i tifosi cominciano a scalpitare.

Elkann è sicuro, si tornerà a vincere

Ma allora quando è che Ferrari potrà tornare ad alzare un trofeo, che sia Piloti o Costruttori? A parlare è stato John Elkann, l’uomo che prende le decisioni dietro le quinte sul team e che di recente, ha scelto di rinnovare la sua fiducia per un altro anno a Frederic Vasseur. “Abbiamo lavorato davvero bene con Fred, e quando si lavora bene, è importante continuare a lavorare bene. La realtà è che, sulla base di questi anni, tutti noi vogliamo di più, e sappiamo che, in Formula 1, i tempi sono tali che ciò di cui hai davvero bisogno è impegno, fiducia e assicurarti che il tempo sia dalla tua parte”, le parole del numero uno di Ferrari.

Vasseur quindi è l’uomo giusto per l’arduo compito di riportare il titolo in casa di Ferrari, bene. Ma quanto tempo ci potrebbe volere? Lewis Hamilton ha detto di guardare con fiducia al 2026 ed ai nuovi regolamenti. Ma forse, i tempi saranno un po’ più dilazionati: “La Ferrari vuole vincere, ha vinto e vincerà quando sarà in grado di riunire tutti”, ha detto criptico Elkann alla stampa.

Una frase che può voler dire tutto e niente ma che, a scendere un po’ nel profondo, sembra una tirata d’orecchie alla squadra. Più volte nel 2025 abbiamo assistito a battibecchi sui Team Radio e discussioni tra i membri della squadra. Secondo Elkann, è ora di lavorare insieme, con lo stesso obiettivo comune.