Esclusiva SI – Criscitiello: “Blitz Atalanta: Muniz vicino. E Lookman…”

L’Atalanta accelera sul mercato. Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello, Percassi si trova a Londra per chiudere l’acquisto di Rodrigo Muniz, attaccante brasiliano del Fulham. La trattativa sarebbe entrata nella fase calda: sul tavolo un’offerta da 40 milioni di euro più 3 milioni di bonus legati a obiettivi individuali e di squadra.

L’affare è considerato in dirittura d’arrivo, ma non ancora chiuso: serviranno ancora alcuni giorni per limare i dettagli contrattuali e definire le modalità di pagamento.

L’arrivo di Muniz potrebbe aprire scenari importanti anche in uscita. La Dea infatti sarebbe pronta ad ascoltare offerte per Ademola Lookman, protagonista della scorsa stagione e pezzo pregiato della rosa di Ivan Juric. Per l’attaccante nigeriano la richiesta è alta: 55 milioni di euro, cifra che potrebbe attirare club di Premier League e Liga.

Se le due operazioni andassero in porto, l’Atalanta cambierebbe volto in attacco, puntando su un nuovo terminale offensivo e incassando una cifra importante per reinvestire sul mercato.