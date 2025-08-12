MotoGP, spiegata la crisi di Bagnaia: rivelazione sconvolgente

MotoGP, Francesco Bagnaia in questo preciso momento sta vivendo davvero una stagione tutt’altro che semplice.

Francesco Bagnaia, in questo moemnto, sta attraversando una serie di difficoltà che erano difficilmente pronosticabili a inizio stagione.

Al di là dello straordinario livello di performance messo in mostra da Marc Marquez, suo compagno di squadra, l’italiano della Ducati ufficiale è apparso fin da subito in enorme difficoltà, come se avesse perso i punti di forza principali che fino all’anno scorso gli permettevano di fare così tanta differenza in sella a una MotoGP.

Le grandi difficoltà di adattamento, comunque, raccontano soltanto una parte dei problemi che il tre volte campione del mondo sta affrontando. In ogni caso, pare che qualcuno abbia analizzato con precisione, per filo e per segno la situazione del numero 63 alla guida della Desmosedici GP-25.

Spiegate le difficoltà di Bagnaia: cosa non sta andando

Jorge Lorenzo, cinque volte campione del mondo di motociclismo e ben tre in MotoGP, ha provato a comprendere cosa non sta funzionando per Francesco Bagnaia in questa stagione, e ha tentato di farlo fra le pagine di Autosprint. Il campionissimo spagnolo non ha usato mezze misure per esprimersi in tal senso: “A prescindere dalle sue sensazioni in sella alla Ducati Desmosedici GP-25, Bagnaia ha comrpeso la realtà delle cose, ovvero che Marc Marquez è un fuoriclasse. Salito sulla Ducati con meno esperienza di lui, è stato subito più veloce. Marquez è uno di quei piloti che arrivano in MotoGP ogni 10 o 15 anni e che appartengono alla categoria dei Rossi, Stoner o Lorenzo”.

Per quanto riguarda la stagione attualmente in corso di Bagnaia, Lorenzo ha cercato di vedere il lato positivo per il pilota ex Pramac. Por Fuera ha ammesso che una cosa che da sempre apprezza del tre volte iridato è che non molla mai e che è convinto del suo talento e della sua impressionante velocità.

Effettivamente, malgrado le difficoltà divise fra compagno di squadra superlativo e mancato adattamento alla nuova Ducati, il vicecampione del mondo in carica ha sempre dimostrato di essere assolutamente convinto di quello che può fare in sella alla sua motocicletta. Anche nei momenti peggiori, ovvero quando tutto sembra andare semplicemente a rotoli. Una qualità che, quando le cose andranno meglio, lo spingerà ad andare forte come uan volta, tanto in qualifica quanto in gara. Cercando di battere il più forte in assoluto in questo momento, proprio il suo compagno di squadra.