Pilota sospeso, la stagione è da buttare: la squalifica è una stangata

Un pilota della federazione rischia di dover restare a casa per diverse gare. Quanto ha fatto in pista è troppo grave, scatta l’indagine.

Il mondo dei motori è regolamentato da severe norme, volte a conservare la salute dei piloti, a rendere la competizione equilibrata e divertente e soprattutto a livellare il più possibile le squadre in gara. Infrangere una qualsiasi delle regole che la FIA in F1 o le altre federazioni in qualsiasi sport dove si corre su un’auto o una moto in una pista porta inevitabilmente a delle conseguenze molto gravi.

I piloti con uno stile di guida molto frenetico sono quelli che naturalmente, rischiano maggiormente una sospensione o addirittura un “ban” permanente dalle gare. Negli anni abbiamo visto molti grandi campioni essere puniti per il loro comportamento, pensiamo a Marc Marquez che ha una media di almeno una caduta a stagione o a Max Verstappen, a cui quest’anno resta solo un punto sulla super licenza.

Nessuno però può superare, come se fosse un vanto poi, quanto fatto da un pilota in queste ore che, dopo aver già scontato una sospensione per uno stile di guida troppo spericolato, ha causato un incidente gravissimo che ha praticamente rovinato la gara di tutti i suoi colleghi. Ora, la Federazione si prepara a pronunciare il suo verdetto finale.

Disastro nel motorsport, il pilota sotto attacco

Tra i piloti più incontrollabili dei circuiti mondiali, il nome di Austin Hill, corridore 31enne impegnato nel famoso campionato americano della NASCAR – quello che ha ispirato il cartone animato Cars della Pixar per capirci – è sicuramente ai vertici della lista dei cattivi. Soprattutto dopo quanto accaduto in questi giorni in pista!

Hill corre nella NASCAR Xfinity Series e guida una Chevrolet SS per il team Richard Childress Racing ma le sue prestazioni in pista non sempre sono pulitissime. Di recente, il 31enne ha scontato una sospensione per un incidente ma ora, ci sarebbe cascato di nuovo. Una manovra azzardata di Hill al 74esimo giro su 82 in gara al Watkins Glen sul collega Michael McDowell ha infatti causato uno scontro a catena che ha buttato fuori dalla gara ben 16 colleghi!

L’incidente ha portato fans, piloti e dirigenti a chiedere addirittura la sospensione di Hill per tutto il resto della stagione, visto che non si tratta di un caso isolato e vista anche la gravità dello scontro che poteva fare realmente male ai piloti coinvolti, Hill incluso. La decisione non tarderà ad arrivare ma in NASCAR, episodi simili non sono rari. E’ uno sport così duro che in confronto, la F1 sembra quasi sicura.