ESCLUSIVA SI Affare Leoni, primi contatti diretti tra Liverpool e Parma. La richiesta dei ducali

Dopo il concreto interesse anticipato la scorsa settimana, ci sono stati i primi contatti tra Liverpool e Parma per il difensore classe 2006 Giovanni Leoni. La richiesta di partenza è vicina ai 40 milioni di euro. Il Parma sta sondando il mercato per dei possibili sostituti del perno arretrato della squadra di Cuesta.

I Reds, dunque, dopo settimane di contatti esplorativi con gli entourage del calciatore, sono pronti a tentare l’assalto per Leoni, lusingato dall’interessamento del club di Arne Slot.

Spalletti parla così di Leoni

Luciano Spalletti, CT della Nazionale, ha parlato così di Leoni e degli altri giovani di talento a Rai 2:”Qualcuno lo avevo anche convocato, come Giovanni Leoni. Pio Esposito l’ho guardato giocare e mi fa ben sperare per il futuro. Per il mio corso di CT ho un cruccio, ossia di non aver portato nessuno dalla Serie B. Tornando indietro chiamerei qualcuno dalla cadetteria”.

Serie A? “Le favorite sono le solite: Napoli, Inter, Milan e Juve, ma spero ci sia qualche squadra che riesca a inserirsi nella corsa, come Roma e Lazio. Sono contento del ritorno di Maurizio Sarri e di Massimiliano Allegri, li stimo moltissimo. Sono curioso di vedere cosa farà Gian Piero Gasperini lontano da casa sua, in una piazza importante come Roma. Il Napoli ha basi importanti, la società ha lavorato benissimo. È la favorita”.