LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: Napoli, chiuso l’affare Gutierrez. Leoni, Liverpool pronto all’assalto. Donnarumma verso il City?

SPORTITALIA non vi lascia soli nemmeno per un istante anche in questa sessione di calciomercato. Seguite insieme a noi le trattative e le ufficialità di questo mercoledì 12 agosto.

Tutti gli aggiornamenti

10:30 Giovanni Leoni, difensore del Parma, può finire in Premier League. Ve l’abbiamo raccontata in anteprima: il Liverpool è pronto all’affondo dopo i contatti esplorativi iniziati qualche settimana fa.

10:00 Alfredo Pedullà: “Il Napoli ha chiuso l’operazione Gutierrez con il Girona, ben oltre gli allarmismi delle ultime ore. Vi abbiamo anticipato modalità e tempistica, adesso si tratta solo di aspettarlo in Italia per le visite alla conclusione del ritiro azzurro a Castel di Sangro. Il Napoli sta andando avanti per Elmas, conferme totali sul lancio di ieri sera, al momento non pensa ad altri esterni offensivi, sul macedone del Lipsia la decisione definitiva sarà presa più avanti. Ma le valutazioni verranno fatte anche per il centrocampo: Miretti per il momento è in stand-by, su Fabbian vi abbiamo anticipato il gradimento, tuttavia non c’è fretta e si procederà quando verrà sciolta ogni riserva.

9:00 Donnarumma, quale futuro? A Manchester lo aspettano, ma servono offerte concrete.