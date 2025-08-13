Panico a Cincinnati, malore durante il match: è crollato a terra

Nel corso di un’importante evento sportivo, un talento apprezzatissimo dal pubblico si è sentito male. Come sta ora e cosa gli è successo.

Sport professionistico e caldo estremo sono due cose che non vanno affatto d’accordo, noi italiani che abbiamo probabilmente perso due finali dei Mondiali, nel 1970 e nel 1994, anche per un caldo estremo che non ha sicuramente favorito i nostri giocatori contro un Brasile ben più abituato in entrambi i casi alla temperatura, lo sappiamo meglio di chiunque altro.

In realtà però non sono soltanto i calciatori gli sportivi che rischiano di sentirsi male per un calore estremo. Potrebbe essere successa una cosa simile, nel merito di un evento attesissimo da tifosi ed appassionati, in un incontro di tennis che ha visto opposto il 70esimo atleta in graduatoria ATP ad un acerrimo rivale. Tutto questo ha portato grande apprensione, per l’atleta.

I fatti sono accaduti al Masters 1000 a Cincinnati, località dell’Ohio dove si tiene il torneo quest’anno e dove sono state registrate già temperature vicine ai trenta gradi nel momento in cui si sono disputati i match. Ciò ha avuto una netta influenza su alcune gare e un atleta in particolare ha avuto la peggio, dovendo lasciare la gara per motivi di salute.

Paura per Arthur Rinderknech

Durante la gara tra Félix Auger-Aliassime, tennista canadese molto talentuoso che solo qualche anno fa occupava la sesta posizione assoluta nella classifica ATP, e Arthur Rinderknech, tennista francese che lo affrontava nell’incontro valido per la competizione, proprio il tennista transalpino si è sentito improvvisamente male, accasciandosi a terra.

Di fronte a questa scena, la gara è stata subito sospesa e il rivale del francese lo ha anche cavallerescamente aiutato a riprendersi. Arthur si è accasciato a terra per il caldo mentre recuperava un asciugamano per levarsi il sudore dal volto, segno che quest’anno, giocare ad agosto è davvero impegnativo per gli atleti che stanno affrontando una sfida di fronte a cui non c’è preparazione fisica che tenga.

Alla fine, Rinderknech si è ripreso ed è tornato in partita ma sul punteggio di 4-2 per il canadese ha dovuto infine capitolare sotto il peso della fatica accumulata. Al momento, non ci sono notizie sulle condizioni di salute del tennista che ha comunque lasciato il campo sulle sue gambe e in condizioni discrete: gli serviranno sicuramente un po’ di riposo e bere molta acqua.