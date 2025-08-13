Red Bull, stoccata a Mercedes pesantissima: non possono permetterselo

Il numero uno di Red Bull non ci è andato piano. Considera una vera fortuna il fatto che Mercedes, sotto questo aspetto, sia davvero indietro.

La scuderia Red Bull è sicuramente uno dei maggiori exploit del mondo della Formula Uno. Poche squadre infatti hanno saputo imporsi in modo così convincente – parlano i titoli vinti del resto – partendo da team che non avevano combinato poi molto nella massima serie del mondo dei motori. Quando Dietrich Mateschitz ed Helmut Marko concordarono l’acquisto di Jaguar tramutata in Red Bull, il team sembrava condannato a una stagione peggiore dell’altra.

E invece, non soltanto con Sebastian Vettel e Max Verstappen Marko e co. sono riusciti a mettere in piedi un vero dominio che forse solo quest’anno verrà interrotto da McLaren, mettendosi dietro squadre illustri e ben più antiche come Ferrari e Mercedes ma sono anche riusciti ad acquisire la Minardi per creare quello che, di fatto, è un loro team satellite, oggi noto come Racing Bulls.

Sulla questione di RB c’è anche un’analisi della FIA aperta che sta cercando di far fronte alle proteste delle rivali, convinte che una squadra che è di fatto un team satellite di un top team costituisca in qualche modo una violazione delle regole sportive e mini la competitività anche nei bassifondi della classifica. Nel frattempo però, Marko stesso non manca di tirare qualche bordata proprio alla rivale che ha scatenato questo caso mediatico.

Marko: “Mercedes? Non possono permetterselo”

Mercedes, squadra di Toto Wolff che da un anno è orfana del proprio super campione Lewis Hamilton che gli ha permesso di dominare i primi anni duemila alla capitolazione di Ferrari, è sicuramente il team rimasto più scottato dai successi di Red Bull che gli hanno tolto l’egemonia nel mondo dei motori. Tra Wolff, Marko e i rispettivi team non sono mai mancati i momenti di tensione, negli anni.

Argomento affrontato in una recente intervista dall’82enne Marko che a quest’età, ha ancora le energie per scagliarsi contro i rivali di sempre, affossandoli con una semplice dichiarazione legata al caso RB in Formula uno: “Per fortuna per noi, la Mercedes non può permettersi il lusso di una seconda squadra. C’è una differenza: i nostri giovani piloti passano per la Racing Bulls, per non essere immediatamente esposti alla pressione della F1. E noi creiamo clamore attorno a loro prima che salgano su una macchina di F1″, le sue parole legate al fatto che Kimi Antonelli avrebbe beneficiato sicuramente di qualche anno in un team Mercedes satellite.

Non potersi permettere un secondo team in griglia, però, potrebbe diventare un’arma a doppio taglio il prossimo anno, quando i regolamenti della FIA cambieranno ancora una volta e, forse, il caso RB verrà affrontato con maggiore decisione dalla federazione sportiva. Staremo a vedere.