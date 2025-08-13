Rossi-Marquez, nessuna pace: “Si prendono a testate”

Ma la pace tra Valentino Rossi e Marc Marquez è davvero possibile? Secondo un noto esperto, quando i due si vedranno, si prenderanno letteralmente a botte.

Le grandi rivalità nel mondo dei motori sono letteralmente il sale di questo sport. Senza storie come quella tra Prost e Senna, questa disciplina sportiva perderebbe molto del suo fascino e della sua ragione d’essere, considerando come le sfide tra grandi campioni all’ultimo giro dell’ultima corsa rendano decisamente più emozionante un mondiale, dalla F1 alla MotoGP!

A volte, dei piloti non si sopportano per pura ragione caratteriale. Altre volte, sono episodi quelli che rendono la convivenza tra due rivali decisamente impossibile. In questo senso, la rivalità Rossi-Marquez è stata forse la più dura di sempre nel mondo del motorsport. I due piloti non si sono mai sopportati e, per ammissione dello spagnolo, non si sono mai nemmeno sentiti per un incontro conciliatorio dal famoso mondiale in cui i due ebbero enormi screzi.

Il pilota italiano dal canto suo non è mai stato noto per il suo carattere docile, al punto che anni prima dei fatti che ricorderemo, si era letteralmente messo le mani addosso con il rivale Max Biaggi: considerando come invece Pecco Bagnaia sta “tollerando” il fatto che Marquez gli abbia praticamente sfilato il titolo in un anno, si capisce che il problema non è solo la rivalità sportiva.

Niente pace tra Marquez e Rossi, si prenderanno a botte

I fatti risalgono al Mondiale del 2015, denso di episodi di massima tensione tra il pilota spagnolo e quello italiano. L’apice venne toccato nel GP di Malasya dove Rossi accusò direttamente Marquez di averlo ostacolato per favorire Jorge Lorenzo, invece sua, un episodio che mise i tifosi italiani contro il pilota spagnolo al punto che ricevette pure minacce di morte…

Secondo Carlo Pernat, figura storica del Circus della MotoGP, la pace tra i due è improbabile, più da parte di Rossi che di Marquez: “Marc è furbo. La pace la farebbe pure, senza pensarci troppo”, analizza in una recente intervista con MowMag l’esperto veterano. Chi invece non sembra bendisposto a questa riconciliazione un po’ tardiva – sono passati dieci anni – è proprio l’italiano.

Secondo Pernat, le possibilità di una pace sono davvero ridotte al minimo: “Trovo più probabile che Vale dia una capocciata a Marc piuttosto che un abbraccio o anche solo la mano. Oppure che Satana e Padreterno decidano di farsi una vacanza insieme dividendo pasti e spese”, riflette Pernat. Non escludendo però che qualcosa possa cambiare: “Mai dire mai, ma secondo me, per Rossi il 2015 è una ferita ancora aperta”, l’analisi finale.