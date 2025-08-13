Wolff spaventa, Antonelli e Russell tremano: F1 sbalordita

La Mercedes è grande protagonista del mercato piloti fin da inizio anno: attenzione alle evoluzioni in corso.

La Formula Uno è ancora in fase di evoluzione in vista del 2026. La classe regina del motorsport ha ancora molto lavoro da fare per essere pronta per il nuovo regolamento tecnico, che però è alle porte, quindi team e piloti devono farsi trovare pronti e cercare di ottenere i risultati migliori possibili per l’anno prossimo.

In particolare il mercato piloti, fino a qualche settimana fa infiammato dai dubbi e dalle incertezze di Max Verstappen, presenta ancora qualche tassello da incorniciare al meglio.

Toto Wolff, team principal della Mercedes, ha parlato spesso del futuro dei due piloti ufficiali del team, George Russell e Andrea Kimi Antonelli, e ultimamente si è fatto trovare pronto per altre dichiarazioni sorprendenti in merito al futuro di un pilota che conosce davvero molto bene.

Wolff sorprende tutti: che cosa ha detto

Valtteri Bottas, non ancora sicuro di quello che potrebbe essere il suo futuro in F1 e attuale pilota di riserva del team Mercedes, è stato elogiato da Toto Wolff, team principal della scuderia tedesca. Il finlandese, che sembra vicino per un approdo in Cadillac nel 2026, è stato definito in questo modo da Wolff: “Valtteri fa parte della famiglia Mercedes da molto tempo, è un pilota affidabile, che potrebbe salire in macchina e sarebbe subito al passo se George o Kimi stessero male. Sapere che il tuo pilota di riserva e terzo pilota è veloce come pochi, è fantastico”.

Wolff ha concluso il suo discorso dicendo che Bottas merita un posto in griglia di partenza in F1, e lui si auspica che questa possibilità avvenga presto. Pur non avendo particolarmente entusiasmato nella sua esperienza in Sauber, il pilota ex Mercedes e Williams ha avuto una carriera di tutto rispetto e può dare ancora molto a un team di F1.

Specialmente a una scuderia praticamente appena nata e che deve ancora debuttare, visto e considerato che avere un corridore d’esperienza è importante sia per una questione di leadership all’interno dle team durante i week end di gara che per un concetto di lavoro sullo sviluppo della monoposto e su quale direzione effettivamente prendere nel corso della stagione. Staremo a vedere, allora, se Bottas sceglierà di approdare in Cadillac. Su di lui c’è anche l’Alpine, quindi il ritorno nella massima serie automobilistica da pilota ufficiale per il finlandese sembra più che plausibile.