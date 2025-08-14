Casey Stoner torna a correre, clamoroso: le immagini non mentono

Uno dei piloti più forti di sempre è pronto ad inforcare ancora una volta la due ruote da MotoGP. Ecco Casey Stoner pronto a tornare, c’è già una data.

Il mondo della MotoGP e della Superbike ci hanno regalato negli anni fior fiori di piloti, competitivi, emozionanti e complessi a modo loro ma che hanno in ogni caso contribuito a rendere questo sport eccitante come pochi altri. Molti grandi talenti sono sbocciati negli anni – pensiamo ad Enea Bastianini e Jorge Martin – mentre i veterani, con la notevole esclusione di Marc Marquez stanno piano piano appendendo i caschi al chiodo.

Uno di loro manca ai tifosi come l’ossigeno. Casey Stoner è stato una leggenda per questo sport e, secondo molti appassionati, si è ritirato pure troppo presto dalle competizioni sportive. Il pilota australiano che ha vinto un Mondiale sia con Ducati che con Honda ha appeso il casco al chiodo nel 2012, mantenendo solo un ruolo marginale come collaudatore interrotto sei anni dopo.

I numeri di Stoner sono assolutamente impressionanti: 176 gare disputate, 45 vittorie ed 89 podi per un totale di 2.411 punti accumulati nella categoria regina di questo sport. Il pilota aveva tentato un ritorno nella Endurance con Honda ma alla 8 ore di Suzuka del 2015 si ruppe un paio di ossa in un incidente, rinunciando a questo proposito. Fino ad ora, almeno: il fuoco si è riacceso.

Stoner torna in sella: c’è la data!

Impossibile pensare che ad un uomo che ha vissuto letteralmente gli anni migliori a bordo di una motocicletta sportiva non manchi correre in pista: in effetti di recente Casey Stoner ha deciso di tornare a farlo. Un evento molto speciale a cui prenderà parte con tanti ex colleghi lo vedrà come uno dei protagonisti più attesi, in sella ad una Honda come ai vecchi tempi.

Il weekend del 15 agosto sarà storico per i fans che al Gran Premio d’Austria dove incredibilmente Marquez non parte da favorito – non ha mai ottenuto vittorie al Red Bull Ring in carriera – assisteranno ad un evento complementare della gara costruito da una parata di moto da MotoGP storiche guidate da alcune leggende della disciplina: tra queste c’è anche Casey Stoner che correrà in sella ad una Honda RC213V Repsol come quella con cui ha vinto il mondiale.

Alla parata pre gara prenderanno parte altre due icone dello sport; Dani Pedrosa su KTM 250 e Andrea Dovizioso con una originale Yamaha YZR500, un evento che manderà sicuramente i fans in fibrillazione! Avete preso i biglietti per la gara? Speriamo per voi di si.