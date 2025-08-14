Jorge Martin ribalta la MotoGP: c’è l’annuncio

Jorge Martin ha vissuto una stagione davvero difficile, e adesso che è tornato punta davvero in grande: i dettagli.

Jorge Martin ha vissuto una prima parte di stagione veramente complicata, tra infortuni e dubbi sul futuro. Specialmente dopo i primi mesi ai box, sembrava a un passo il suo addio all’Aprilia, sfruttando una clausola che però a questo punto sembra fuori discussione.

E così inizia la seconda parte di stagione, sperando di poter fare davvero la differenza alla guida della sua moto. Il suo compagno di squadra Marco Bezzecchi sembra aver dimostrato che la moto italiana è tutto tranne che poco competitiva, quindi nelle gare che rimangono alla fine del mondiale 2025 punta assolutamente a fare la differenza.

E a quanto pare, stando alle sue parole molto chiare a riguardo, è più carico che mai per raggiungere i migliori risultati possibili in sella alla sua motocicletta.

Martin ribalta tutto: l’annuncio

La MotoGP riparte dall’Austria per dare il via alla seconda parte di stagione. La classe regina del motomondiale intende assolutamente regalare un sacco di spettacolo, specialmente grazie al rientro di un pilota talentuoso e carismatico come Jorge Martin. Tornato a Brno con una buonissima prestazione e tanti chilometri macinati, lo spagnolo campione del mondo in carica ha molto entusiasmo per la tappa attesa del Red Bull Ring.

Come riportato da FormulaPassion, il numero uno della MotoGP ha chiarito che “ho molta voglia di arrivare in Austria, non vedo l’ora di tornare in Aprilia. Quest’estate ho lavorato molto ed è stata molto intensa, penso di essere ancora più pronto rispetto a Brno. Adesso l’obiettivo è continuare a migliorare insieme al team e continuare a conoscersi, perché c’è ancora una stagione lunga davanti”. Martin ha anche precisato che insieme al team cercherà di continuare a crescere insieme allo stesso per portare risultati il prima possibile.

Appare chiaro che il pilota spagnolo ha alte aspettative per quello che sarà il suo futuro, ovvero cercare di spingere a più non posso per togliersi tante soddisfazioni in sella all’Aprilia. I mesi passati non sono stati semplici per lui, nonsotante questo però il pilota ex Pramac non si dà per vinto e cerca di dimostrare una volta in più a tutti quanti di quale pasta è fatto. Senza il benché minimo dubbio, comunque, la ritrovata coppia del motomondiale cercherà di dimostrare che le carte in regola per difendere il titolo conquistato da Martin in Ducati l’anno scorso c’erano tutte.