Ora la Roma fa sul serio: Sancho può essere il colpo della svolta

La Roma lavora per dare Gian Piero Gasperini un attacco da sogno. Il tecnico che ha più volte punzecchiato la dirigenza sul mercato, ora attende il gli esterni-trequartisti che possono cambiare il ritmo della squadra. Uomini che andranno a completare una trequarti che deve fare la differenza in positivo per la Roma, come era già accaduto a Bergamo con l’Atalanta. E l’obiettivo oggi si chiama Jadon Sancho. I sondaggi dei giorni scorsi hanno aperto una breccia nel giocatore inglese, che finora aveva atteso la Juventus.

Sancho non attende più?

La lentezza dei bianconeri, però, potrebbe aver definitivamente fatto stancare l’ex Borussia Dortmund. E ora la situazione potrebbe cambiare. Se la Juventus sperava di vendere poi puntare Sancho, ora rischia di perdere il fantasista inglese che la Roma ha intenzione di affiancare a Soulé e Dybala. Fantasia e qualità sul ponte di comando, con Gasperini pronto a creare una Roma con un attacco micidiale.

Per arrivare a dama però potrebbe servire anche ai giallorossi qualche giorno di pazienza. Servono almeno 20/25 milioni di euro per il cartellino (visto che lo United non ha più intenzione di “regalarlo” in prestito per un’altra annata). La telenovela legata al giocatore ex Chelsea, dunque, potrebbe chiudersi con il clamoroso sorpasso della Roma sulla Juventus.