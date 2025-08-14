SI HD

Wolff, rivelazione shock su Hamilton: “Non l’ho mai digerito”

Parole shoccanti da parte dell’ex numero uno di Lewis Hamilton. Nessuno dei due è mai riuscito ad accettarlo davvero. 

In Formula Uno ci sono rapporti umani che vanno ben oltre lo sport. Parliamo di una disciplina sportiva in cui l’adrenalina è a mille, non ci sono poi così tanti membri in una squadra da impedire ad un pilota famoso di conoscerli più o meno tutti e sopratutto, in cui nonostante le misure di sicurezza, si rischia ancora la vita giro per giro. Un rapporto su tutti è diventato molto famoso.

Hamilton Wolff odio
Wolff: “Non l’ho mai digerito” (Reddit.it) – www.SportItalia.it

Per Lewis Hamilton, la figura di Toto Wolff con cui ha conquistato ben sei dei sette titoli iridati che ha vinto – finora – è ben più di un semplice “capo” a cui rispondere. Wolff e Lewis sono amici di lunga data, per loro stessa ammissione parlano continuamente anche di ragazze e temi esterni allo sport. Ed escono ancora insieme quando non sono avversari in gara.

Molti giornalisti però si sono chiesti se i due non abbiano covato almeno un po’ di risentimento e cattiveria puramente agonistica quando hanno affrontato la separazione che ha portato il britannico alla Ferrari dalla Mercedes. Dopo tutto, è difficile pensare che un divorzio simile “non faccia vittime”; in effetti, c’è qualcosa che è rimasta sullo stomaco ad entrambi da quel momento in avanti.

La rivelazione shoccante: non la sopportano!

I due si capiscono ancora benissimo e infatti, in una recente intervista, lo stesso Wolff ha parlato di quella che potrebbe essere stata la regola che ha stroncato la carriera di Hamilton negli ultimi anni, sopratutto, da quando è approdato alla Ferrari lo scorso anno, limitando molto le sue prestazioni. Non a caso si tratta di qualcosa che nemmeno Wolff stesso ha accettato a cuor leggero.

HAmilton con Wolff
Le parole sulla stagione del campione (Reddit.it) – www.SportItalia.it

“Sia lui che noi della Mercedes evidentemente non abbiamo ben digerito questo regolamento basato sull’effetto suolo, entrambi abbiamo una gran voglia di rivincita e dal prossimo anno cambia tutto e sarà fondamentale essere intelligenti e trovare la maniera di guidare migliore”, rivela infatti il manager di Mercedes, mostrando che Wolff e Ferrari possono avere in effetti qualcosa in comune!

Alla domanda di rito sul possibile ottavo titolo di Hamilton, Wolff mostra di avere una incrollabile fede nel suo pupillo: “e penso che Hamilton possa ancora sognare di vincere l’ottavo titolo iridato? Sì. Gli serve un’auto che gli trasmetta fiducia”, è l’analisi del manager di Mercedes. Chi l’avrebbe mai detto che lo avremmo sentito dire qualcosa di positivo su Ferrari, seppur indirettamente.

