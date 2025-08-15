Chiesa decisivo, il Liverpool esulta sull’altalena: 4-2 al Bournemouth e primi tre punti in Premier League

Una notte indimenticabile per uno dei giocatori più discussi in ottica mercato. Federico Chiesa ha messo un timbro importantissimo per il successo del Liverpool (3-2) contro il Bournemouth, nella prima giornata di Premier League. I Reds erano andati sul doppio vantaggio grazie ai centri di Ekitiké e Gakpo a cavallo tra il 37′ e il 49′, ma il Bournemouth era riuscito a rimontare il punteggio con un Semenyo scatenato (doppietta).

Nel finale, al minuto 82, Federico Chiesa rileva Florian Wirtz e risolve in mischia una partita che rischiava di trasformarsi nella prima beffa della stagione per i ragazzi di Slot. Nel finale partecipa al discorso (chiudendolo) anche Mohamed Salah, che sentenzia il punteggio con un destro in diagonale. 106esimo gol ad Anfield: l’egiziano si ripresenta con il marchio di fabbrica del successo.

Orgoglio, voglia e classe: i Reds portano a casa il primo acuto della stagione ufficiale, nella serata che si era aperta con il ricordo di Diogo Jota (commovente e doveroso). Slot può dunque tirare un sospiro di sollievo, pensando al prossimo impegno con più tranquillità dopo lo spauracchio della rimonta.