Coppa Italia, Empoli e Sassuolo si qualificano ai sedicesimi di finale

Tanto caldo e molta fatica nelle gambe nel corso delle prime due partite di giornata di Coppa Italia-Frecciarossa. L’Empoli batte la Reggiana ai calci di rigore e si qualifica ai sedicesimi di finale della competizione. Per la formazione di Pagliuca decisiva una rimonta dopo il vantaggio granata targato Gondo (13′). I toscani hanno l’occasione di pareggiare, ma la chance viene sprecata: fallo di mano di Papetti su tiro di Shpendi, dagli undici metri Ilie sbaglia.

Il rumeno ha l’opportunità di riscattarsi e la coglie al meglio: al 64esimo il pareggio toscano con Ilie che sorprende Motta con un tiro-cross beffardo.

Dal dischetto sbagliano Gondo, Marras e Rover nella Reggiana, mentre per gli azzurri Carboni. La banda di Dionigi viene eliminata: Empoli ai sedicesimi di finale.

Nell’altra partita del tardo pomeriggio a festeggiare è il Sassuolo, che batte di misura il Catanzaro grazie alla rete dello scozzese Doig (32′), lesto a inserirsi alle spalle di Frosinini depositando in rete il pallone del definitivo successo neroverde.

