Coppa Italia, tris Genoa al Vicenza. Ok anche il Lecce: due reti alla Juve Stabia

Nelle due gare della serata di Coppa Italia esultano, rispettando i pronostici, le due squadre di Serie A. Il Lecce vince al Via del Mare contro la Juve Stabia: decisive le reti di Krstovic (27′) dal dischetto e Kaba (95′) su un bell’assist di Camarda. La squadra di Di Francesco è stata messa a dura prova dall’inferiorità numerica per l’espulsione di Banda al termine del primo tempo.
Esulta anche il Genoa, che piega il Vicenza con un tris senza discussioni. Tra il 40′ e il 45′ in rete V. Carboni e l’autogol di Benassai. Al 55′ Stanciu sigla il gol della sicurezza.