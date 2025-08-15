Liverpool, Leoni si presenta: “Pazzesco, sono davvero felice”. Poi ringrazia il Parma

Nuova esperienza, nuova vita. E che vita! Una grandissima opportunità per Giovanni Leoni, difensore classe 2006 che da quest’oggi è un nuovo giocatore del Liverpool. Non poteva mancare il saluto di Leoni al club ducale che l’ha fatto esordire nella massima serie italiana: “Un anno che non dimenticherò mai. Indossare questa maglia è stato un privilegio ed un orgoglio! Grazie alla società, ai miei compagni, a tutte le persone che ogni giorno lavorano per il Parma e ai tifosi gialloblù. Mi avete fatto sentire parte di una famiglia e mi avete aiutato a crescere. Vi porterò sempre nel mio cuore…”.

Leoni-Liverpool, le prime sensazioni

Nel corso dell’ufficialità del trasferimento, Giovanni Leoni ha voluto esprimere le prime sensazioni della nuova avventura: “Perché il Liverpool? Perché è uno dei migliori club al mondo, è stato facile. Non è possibile dire di no a questo club”.

Sul rendimento al Parma:“Nella seconda parte della stagione, ho continuato a giocare e ad avere più fiducia in me stesso. Voglio migliorare molto con i miei nuovi compagni di squadra in allenamento e dopo in campo, in Premier League e in Champions League”.

“Sono molto felice di essere qui. È una sensazione davvero fantastica e sono onorato di farne parte. Emozionato? Sì, l’emozione è tantissima. Sono così onorato. Ero felicissimo [dell’interesse del Liverpool]. Quando l’ho saputo ho pensato: ‘Wow, è pazzesco.’ Sono davvero felice.”