Marquez, che batosta: cosa cambia per il Mondiale

Marc Marquez sta disputando una stagione semplicemente straordinaria, anche se qualcosa potrebbe cambiare.

Marc Marquez sta disputando una stagione davvero a dir poco straordinaria, e questo nonostante quello che ha passato a causa di un infortunio nel 2020 rimediato a Jerez de la Frontera e alle difficoltà dal punto di vista della competitività in Honda, che da anni non riusciva a realizzare una motocicletta all’altezza delle aspettative di partenza.

In Ducati ufficiale, invece, il numero 93 spagnolo ha sbaragliato la concorrenza, e si prepara a festeggiare il nono titolo mondiale di una carriera già di per sè a dir poco strepitosa.

Attenzione, però, perché anche se tutto quello che abbiamo detto è effettivamente vero, non è detto che il pilota otto volte iridato riesca sempre a primeggiare. Già nei prossimi giorni, in questo senso, sono previsti cambiamenti di un certo spessore: scopriamo di cosa si tratta.

Marquez, attenzione: scatta l’allarme

Marc Marquez è un fuoriclasse di assoluto livello, che ha vinto ovunque e battuto chiunque. O quasi. Già, perché la MotoGP questo fine settimana approda in Austria, dove il fuoriclasse spagnolo non ha mai vinto. Pur lottando per la vittoria, è sempre mancato qualcosa al leader del mondiale per siglare la propria firma sul tracciato del Red Bull Ring. Indimenticabili le sue prestazioni e i suoi corpo a corpo con Andrea Dovizioso proprio in Austria, tuttavia non è mai riuscito a concludere la gara davanti a tutti.

Nel 2025, il suo anno d’oro per eccellenza insieme al 2014 dal punto di vista dei risultati, proverà a ribaltare un tabù che regge ormai dal 2016, anno dell’ingresso nel calendario della gara in questione. Gli avversari cercheranno di metterlo in difficoltà più che mai, anche se proprio su questa pista la scuderia di Borgo Panigale è davvero inarrestabile fin da prima dell’inizio del suo dominio all’interno della classe regina del motomondiale.

Qualcosa che può tornare assolutamente a favore di Marquez, pronto a vicnere l’ennesimo GP della sua carriera e a non perdere di vista la striscia consecutiva di vittorie che insegue ormai dal GP di Aragon. Quello dell’Austria sarebbe il sesto successo consecutivo della stagione, qualcosa che gli avversari tenteranno di evitare a tutti i costi. Anche perché si tratta dell’unica cosa che possono impedire di fare a Marquez in quest’annata che lo vede sempre più vicino a diventare nove volte campione del mondo di motociclismo. Con oltre 100 punti di vantaggio sul secondo classificato, ormai si attende soltanto l’ufficialità o quasi.