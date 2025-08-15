Roma, dalla richiesta all’Inter per Koné al sostituto e il pressing per Sancho

Mercato in fermento in casa giallorossa con l’Inter fortemente interessata a Manu Koné: “Nessuno è incedibile, ma il prezzo deve essere quello giusto. Manu Koné per la Roma ha una valutazione di circa 50 milioni, ci sono conferme – anche francesi – sull’interesse rispetto alle voci circolate nel pomeriggio. Non siamo ancora dentro una trattativa tra club, per il momento la Roma è impegnata a chiudere i due esterni offensivi (Bailey e Sancho), poi valuterà l’eventuale proposta dell’Inter. E Lookman resta lì, appeso da settimane: il cambio di strategia da parte dei nerazzurri sarebbe per certi versi clamoroso, vedremo se i contatti diretti – quando ci saranno – tra Roma e Inter porteranno a un’intesa sulla valutazione del cartellino”, lo rivela il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà.

Nel frattempo il club giallorosso è concentrato non solo sugli esterni offensivi, ma sta valutando secondo Footmercato il sostituto del nazionale francese: piace il profilo di Magassa, classe 2003, in forza al Monaco.

Alfredo Pedullà e il punto su Jadon Sancho

“La Roma è scesa in campo domenica scorsa per Jadon Sancho, come raccontato in esclusiva. E anche se nei giorni successivi hanno spento qualsiasi ipotesi, da oggi sono arrivate le prime conferme dall’Inghilterra. In realtà già la scorsa notte vi avevamo anticipato come la Roma abbia intenzione di prendere due esterni offensivi forti, Bailey più Sancho nella speranza di andare a dama su entrambi i tavoli. I contatti tra Roma e Manchester United sono diretti da stanotte, stamattina è stata preannunciata una proposta ufficiale e c’è una no stop in corso con l’agente. La formula del prestito non è possibile perché Sancho ha un contratto in scadenza, ma la Roma vuole fare un investimento in modo da potersi concentrarsi gli esuberi. Alla Roma interessava apertura del ragazzo, è arrivata. Sancho ha aspettato a lungo la Juve, ha detto no alle altre proposte, ha aperto alla Roma da domenica che adesso deve chiudere per evitare ritorni di fiamma. Presto aggiornamenti. L’idea resta quella di due esterni offensivi…”.