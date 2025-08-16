Come sta Alex Zanardi: le reali condizioni del campione italiano

Alex Zanardi è uno dei più grandi campioni italiani: cerchiamo di capire quali sono le sue reali condizioni in questo momento.

Alex Zanardi è davvero un grandissimo campione. Nonostante le difficoltà, malgrado le avversità, ha sempre dimostrato di essere una persona fortemente votata al sacrificio e alla forza di volontà, peculiarità caratteriali che gli hanno permesso di ottenere tantissimi successi anche in seguito al drammatico incidente che lo ha coinvolto su una vettura da corsa tanti anni fa e che gli ha portato via l’uso delle gambe.

Non gli ha strappato, però, l’ambizione di rinascere attraverso lo sport e l’amore e l’affetto della famiglia e dei tifosi. Purtroppo, però, mentre si trovava in handbike ad allenarsi, è successo un altro bruttissimo incidente che ha spaventato e creato un sacco di apprensione in tutta Italia. A distanza di anni da quell’avvenimento, cerchiamo di capire come sta il fuoriclasse paralimpico.

Come sta adesso Alex Zanardi: le sue condizioni

Alex Zanardi, dopo l’incidente subito ormai cinque anni fa, continua a lottare per tornare alla quotidianità di una volta. Sulle sue condizioni, oggi, sappiamo veramente poco. Il percorso riabilitativo del fuoriclasse italiano è costante, continuo e senza limiti. Sua moglie e suo figlio, però, non pubblicano novità da tempo. Ed è anche normale che sia così, visto e considerato il fatto che la famiglia Zanardi merita privacy, pace e serenità dopo quanto accaduto al campione di handbike.

Quel che sappiamo, al di là delle operazioni effettuate dopo quanto accaduto, è che l’atleta ha preso parte anche a svariate cure al Centro Iperbarico, struttura di eccellenza di Ravenna, dove è stato impegnato in terapie volte al suo recupero. Le cure sembra che abbiano goduto di buoni risultati. Pasquale Longobardi, direttore del centro, ai microfoni del Corriere di Romagna ha lasciato intendere che Zanardi si è dato davvero molto da fare per migliorare le sue condizioni fisiche.

Poi, chiaramente, dopo un mese di lavoro intenso ha avuto tanta voglia di tornare a casa. Secondo quanto riportato, è stato sottoposto a fisioterapia in camera iperbarica. Si tratta di una procedura medica più efficiente della normale fisioterapia, in cui il paziente viene stimolato con una miscela di ossigeno ed elio mentre svolge gli esercizi. Anche se a quanto pare ci sarebbero stati degli ottimi risultati, non è stato specificato con precisione come sta adesso Alex Zanardi. La speranza di appassionati, addetti ai lavori e tifosi è quella di avere presto notizie sul suo stato psicofisico e di poterlo rivedere in azione il prima possibile.