Ducati molla Bagnaia per colpa di Rossi: carriera rovinata

Ducati e Bagnaia, la loro “relazione” è ai titoli di coda? Ecco cosa trapela e cosa c’entra Valentino Rossi

Francesco Bagnaia è uno dei motociclisti più amati dell’ultimo periodo. Si tratta sicuramente del pilota italiano di MotoGP capace di far battere il cuore degli appassionati per il suo modo di guidare e di affrontare le diverse sfide.

Bagnaia non si tira mai indietro ma cerca sempre di stupire e di dare il meglio di sé in pista. Sul circuito però, quest’anno le cose non stanno andando molto bene. Anzi, sembra proprio che Bagnaia abbia perso il feeling con la sua Ducati.

A quanto pare, il nativo di Torino soffre molto la competizione con il suo collega di scuderia, lo spagnolo Marc Marquez. Quest’ultimo sta stravincendo il mondiale e domina gara dopo gara.

Ecco perché qualcosa potrebbe essersi rotto tra Bagnaia e la Ducati. E ora spunta fuori anche lo zampino di Valentino Rossi. Cosa potrebbe succedere? Ecco tutto quello che c’è da sapere a questo proposito.

Bagnaia e Ducati, il futuro in chiaroscuro

Perché Pecco Bagnaia è in crisi con Ducati? In tanti se lo chiedono ma in molti non hanno risposte certe. Le gare però non mentono e Bagnaia non riesce mai a superare in gara e in qualifica il compagno di scuderia Marquez. Anzi, a volte altri “colleghi” italiani l’hanno superato e hanno ottenuto posizioni migliori come il 26enne Marco Bezzecchi.

Ecco perché Ducati sta pensando al futuro e a quale potrebbe essere il sostituto di Bagnaia. La scuderia italiana potrebbe rimuovere il due volte campione di MotoGP con due profili interessanti: Fermin Aldeguer che quest’anno è già riuscito a conquistare un podio in MotoGP e Pedro Acosta, campione del mondo in Moto3 e Moto2, ora pronto per tentare il colpo nella classe regina. A quel punto per Bagnaia ci sarebbe poco da fare: per lui si prospetterebbe l’addio alla casa motociclistica del Bel Paese.

Lo zampino di Valentino Rossi

Ma se Bagnaia dovesse abbandonare la Ducati, allora chi sarebbe disposto ad accoglierlo? Semplice, da tempo sembra che Yamaha lo stia corteggiando. Il sogno di questa casa motociclistica è quello di farlo gareggiare insieme al pilota francese Fabio Quartararo.

In tutto questo c’entra anche il team VR46 Pertamina Enduro Racing. Alle spalle di questa squadra c’è Valentino Rossi, idolo e mentore di Bagnaia che potrebbe accelerare i tempi per l’addio del torinese dalla Ducati. Come? Ingaggiando Acosta dalla KTM, probabile “uomo mercato” per Ducati. Insomma, c’è una tela che si sta intrecciando in MotoGP e le cose potrebbero farsi molto interessanti nel prossimo futuro.