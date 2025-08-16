Milan sul doppio binario di lavoro: domani c’è il Bari, Tare cerca di completare la rosa

“Sono pronto a dare tutto”. Con queste poche parole, ma cariche di molta volontà, il terzino svizzero Athekame si è presentato al Milan. Il mercato dei rossoneri sta prendendo le ultime curve, quelle da pennellare con la maggior cautela, soprattutto per quel che concerne il reparto offensivo.

Il Diavolo continua i dialoghi con Hojlund, mentre sullo sfondo resta la pista Vlahovic, assolutamente non facile da condurre in porto. Tare prosegue il lavoro per il completamento della rosa, nel frattempo i rossoneri lavorano sul campo alla vigilia della sfida contro il Bari in programma domani sera a San Siro.

Il Milan annuncia Athekame

“AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Zachary Christopher Athekame dallo BSC Young Boys. Il difensore svizzero ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030. Nato a Vanløse (Danimarca) il 13 dicembre 2004, Zachary cresce nei Settori Giovanili svizzeri tra Servette e Meyrin. Nel 2022 passa al Neuchâtel Xamax, con cui debutta nel calcio professionistico e totalizza 51 presenze e 2 reti, prima di trasferirsi allo Young Boys, con cui colleziona 47 presenze e 1 gol.

Difensore anche della Nazionale elvetica U21, Zachary Athekame indosserà la maglia rossonera numero 24”.