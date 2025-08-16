Napoli, Politano: “Il mister sta trovando altre soluzioni rispetto al 4-3-3”

Il mister sta cercando di trovare altre soluzioni rispetto al 4-3-3, come questo modulo con più centrocampisti. Noi dobbiamo cercare sempre di dare il massimo e poi deciderà il mister chi gioca e come.

C’è tanta voglia di iniziare questa stagione, anche se ora vogliamo riposarci, essendo stati tanti giorni di ritiro. Ci meritiamo qualche giorno di relax, ma poi ci concentreremo al massimo perché abbiamo voglia di fare bene e di ricominciare”.

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato a Radio CRC dopo l’amichevole vinta contro il Girona: “Sono un po’ stanco, ma siamo contenti di aver disputato 90′ con quest’intensità. Ci serviva, perché è importante mettere minuti nelle gambe, anche perché il campionato è alle porte. Siamo contenti di aver vinto, dobbiamo continuare su questa strada”.

“Penso che abbiamo fatto i primi 25 minuti ad altissimo livello e con grandissime giocate. Infatti siamo riusciti a trovare tre gol. Poi abbiamo trovato una squadra che palleggia bene, anche l’anno scorso si è visto in campionato, era la terza in classifica per possesso. Quindi è una squadra che palleggia bene e siamo stati bravi, anche se purtroppo abbiamo preso due gol. Ma questo è il calcio di adesso, l’importante è comunque mettere tanti minuti nelle gambe”.

“Kevin è un giocatore eccezionale, si è visto oggi e si è visto dal primo giorno che è arrivato. Si è messo subito a disposizione e noi dobbiamo imparare da lui, perché è un campione assoluto”.