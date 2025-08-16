Roma, El Shaarawy: “La fascia di capitano è una responsabilità. Gasp? Un maestro”

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Stephan El Shaarawy: “Tornare in Champions? Sì, è uno degli obiettivi di quest’anno. Dobbiamo cercare di raggiungerlo, provando a fare meglio rispetto alla scorsa stagione anche in Europa. C’è grande entusiasmo da parte di tutti”.

Su Gasperini.

“È stato il primo allenatore che ho avuto e mi ha fatto esordire in Serie A, un maestro di campo. Ha richiesto tanta intensità, con la volontà di far crescere sia il gruppo che i singoli. È, senza dubbio, un allenatore molto esperto”.

È dura la preparazione con lui?

“Ha richiesto tanta intensità: è stata sicuramente una preparazione impegnativa, durante la quale ci siamo allenati bene e abbiamo fatto cose positive. Abbiamo avuto modo di conoscerci con i nuovi compagni e le sensazioni sono molto positive”.

Che novità ci sono a livello di gioco?

“E’ un gioco molto verticale. Chiede intensità e dinamismo, con continui interscambi tra i giocatori e frequenti giochi di posizione. Vuole un pressing molto offensivo e un’impostazione di gioco propositiva, sempre orientata in avanti. Richiede molta spinta dai quinti e noi lo stiamo seguendo in questo, mettendo in pratica buone cose. L’obiettivo è fare meglio rispetto alla scorsa stagione”.

Cosa rappresenta per te la fascia di capitano?

“Un grande orgoglio, ne sono molto fiero. Indossare la fascia di capitano è una soddisfazione e una bella responsabilità. La fascia non si indossa solo la domenica: cerco di essere un buon esempio per tutti durante la settimana”.

Chi è la favorita del campionato e chi la sorpresa?

“Napoli e Inter sono le squadre più strutturate e organizzate, ma lo scorso anno ci sono state altre formazioni che hanno stupito. Noi pensiamo a fare bene e a migliorarci rispetto a quanto fatto la scorsa stagione. L’importante, credo, sia partire forte e non trovarsi costretti a rincorrere, come invece è successo lo scorso anno”.