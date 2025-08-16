Roma-NEOM termina 2-2: per i giallorossi a segno Cristante e Soulé

Termina 2-2 l’amichevole tra la Roma e il NEOM, trasmessa in esclusiva su Sportitalia. I giallorossi vanno in vantaggio al 25′ con Bryan Cristante, ma un minuto più tardi vengono raggiunti dalla rete di Said Benrahma. Primo tempo molto divertente, al 32′ la formazione di Gian Piero Gasperini torna in vantaggio con Matias Soulé. La difesa capitolina però non è impenetrabile e al 38′ si fa sorprendere dal gol di Faris Abdi. Tanti cambi nel secondo tempo per dare minutaggio a tutti, ma il risultato non cambia più e l’amichevole tra la Roma e il NEOM termina 2-2.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitalia_official)