SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Primo piano » Roma-NEOM termina 2-2: per i giallorossi a segno Cristante e Soulé

Roma-NEOM termina 2-2: per i giallorossi a segno Cristante e Soulé

di
Roma-NEOM termina 2-2: per i giallorossi a segno Cristante e Soulé

Termina 2-2 l’amichevole tra la Roma e il NEOM, trasmessa in esclusiva su Sportitalia. I giallorossi vanno in vantaggio al 25′ con Bryan Cristante, ma un minuto più tardi vengono raggiunti dalla rete di Said Benrahma. Primo tempo molto divertente, al 32′ la formazione di Gian Piero Gasperini torna in vantaggio con Matias Soulé. La difesa capitolina però non è impenetrabile e al 38′ si fa sorprendere dal gol di Faris Abdi. Tanti cambi nel secondo tempo per dare minutaggio a tutti, ma il risultato non cambia più e l’amichevole tra la Roma e il NEOM termina 2-2.

 

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitalia_official)

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×