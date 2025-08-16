Sinner-Alcaraz vanno ko, tennis sconvolto: fan increduli

Dichiarazioni da brividi che mettono a tappeto quelli che sono i migliori tennisti al mondo, attualmente. Il paragone non regge.

Lo sport è uno dei pochi campi in cui, quando si fa un paragone tra due persone, è possibile stabilire oggettivamente chi sia più forte di chi. Questo perché parlano i risultati. Statistiche, dati, punti segnati, longevità di un atleta, sono tutti parametri che un esperto o anche un semplice appassionato di una disciplina sportiva può scegliere di prendere in considerazione per decretare chi sia il più bravo.

Il rovescio della medaglia di questo discorso è però evidente: come si fa a scegliere tra due campioni che più o meno si equivalgono? O che hanno giocato in due epoche diverse, meglio ancora se uno dei due è ancora in attività? Questo è il motivo per cui benché Jannik Sinner sia l’unico italiano ad aver ottenuto determinati risultati – come il trionfo a Wimbledon – forse è ancora presto per elevarlo a dio di questo sport.

Stesso discorso per Carlos Alcaraz, con vari esperti che non pensano che i due atleti siano così forti come dei nomi del passato. Un loro collega – che potrebbe avere un piccolo conflitto di interessi con i due tennisti – ha detto parole molto forti che feriranno sicuramente Carlos e Jannik, allo stesso modo. Vediamo da chi arriva “l’accusa” e cosa possiamo pensare a riguardo.

L’atleta sgancia la bomba: non sono all’altezza

Tra i più forti tennisti della storia, troviamo altri due nomi massicci nel panorama del tennis europeo, entrambi ormai ritirati da anni. Rafa Nadal, fuoriclasse spagnolo che a 39 anni è ormai fuori dal tennis professionistico e Roger Federer, asso della racchetta nonché con grande probabilità l’atleta più forte della Svizzera in questo tipo di disciplina.

Bene, secondo un collega attualmente in attività di Sinner e Alcaraz, i due non sono ancora all’altezza di queste figure iconiche del passato, ancora troppo in alto per essere raggiunte dai due: “Finché non vinceranno lo stesso numero di tornei, non possiamo dire che Jannik e Carlos siano migliori di Roger e Rafa”, ha detto un atleta di livello internazionale a tennis 365 nel corso di una intervista.

A parlare è Stefanos Tsitsipas, tennista attualmente trentesimo nel ranking ATP e quindi diretto rivale sia di Sinner, sia di Alcaraz. Invidia o conflitto di interessi? In fin dei conti, Stefanos non ha detto nulla di così assurdo. E’ sicuramente presto per fare paragoni con i grandi del passato che potrebbero avere senso solo quando tutti e quattro i tennisti saranno ritirati ormai da tempo, per tirare così un bilancio.