Sinner, scoppia la bufera: l’annuncio spaventoso

Jannik Sinner sta valutando una situazione particolare in base alle circostanze che l’hanno coinvolto nell’ultimo periodo: la verità

Il tennis italiano vive un momento d’oro. Sono tantissimi i talenti che stanno fiorendo in questo sport e ogni settimana sembra che ci sia un nuovo atleta pronto a stupire a far parlare di sé.

Negli ultimi mesi, gli italiani hanno scoperto il mondo del tennis e hanno imparato a conoscere alcuni tennisti incredibilmente belli da vedere sul campo per stile di gioco e grinta come Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Mattia Arnaldi e Flavio Cobolli.

Il futuro poi sembra essere radioso al tennis del Bel Paese grazie a talenti come Luca Nardi, Jacopo Vasamì, Federico Cinà e Pierluigi Basile. Eppure, gran parte di questo successo è dovuto all’attuale numero uno del mondo della classifica ATP, l’altoatesino Jannik Sinner.

Comunque, sembra proprio che Sinner stia valutando una situazione con estrema attenzione perché potrebbe cambiare la prospettiva dei tifosi in Italia. Di cosa si tratta? Ecco tutto quello che c’è da sapere a questo proposito.

Sinner, cosa sta succedendo intorno al tennista?

Jannik Sinner era consapevole di dover affrontare tantissima gogna mediatica. D’altronde, essere il numero uno al mondo di uno sport ti porta a essere criticato e commentato da tutti. Nell’epoca dei social, questo avviene praticamente tutti i giorni: ogni minima azione viene analizzata e criticata dai “leoni da tastiera” che spendono il loro tempo sul web.

Eppure, non solo Sinner è sottoposto a quest’esposizione ma anche coloro che per lavoro gravitano intorno alla sua figura. A quanto pare, anche la giornalista sportiva Elena Pero è stata criticata duramente per la sua telecronaca durante le partita di Sinner. In particolare, diversi “tifosi” hanno notato come la Pero abbia fatto una telecronaca faziosa a Wimbledon, non manifestando lo stesso entusiasmo che mostra quando commenta le partite di altri tennisti come Alcaraz o Djokovic.

Chi ha preso le difese della giornalista?

A difendere la giornalista dalle critiche ci ha pensato Aldo Grasso su Repubblica. In un pezzo sul giornale, il collega ha sottolineato come gli hater sono sempre pronti a lamentarsi e a creare polemiche anche quando non c’è nulla da criticare.

D’altronde la Pero è stata ritenuta da Sky, piattaforma che trasmette gran parte delle partite di Sinner, come una telecronista competente e preparata nel fare il suo lavoro. La polemica in merito al poco entusiasmo sui risultati di Sinner sembra essere davvero imbarazzante. Si spera che queste voci non coinvolgano psicologicamente il grande campione di questo sport.