Ufficiale: Inter, Marotta è diventato azionista del club

L’Inter ha reso noto che l’attuale presidente nerazzurro Giuseppe Marotta, nominato dall’assemblea degli azionisti lo scorso 4 giugno 2024, è ora diventato azionista del club con una quota vicina al 2%.



“Dopo circa un anno dalla nomina a presidente, sia Marotta, sia i fondi gestiti da Oaktree Capital Management, L.P. (“Oaktree”), hanno inteso rafforzare la loro partnership. L’investimento di Marotta riflette il suo impegno verso il Club e la piena condivisione con Oaktree circa gli obiettivi di lungo termine a beneficio del Club e del suo continuo sviluppo”, si legge nell’annuncio ufficiale della società di viale della Liberazione.

“Grazie alla sua carriera quasi quarantennale e alla dedizione costante che ha dimostrato nei confronti dell’Inter negli ultimi sette anni, Marotta ha garantito al Club una leadership salda. Nel corso della stagione 2024-2025, la collaborazione tra Marotta e Oaktree ha contribuito a gettare le basi per un piano strategico pluriennale per garantire la stabilità del Club, solidi risultati finanziari e il successo dell’Inter dentro e fuori dal campo. La recente creazione dell’Under 23 è l’ultimo esempio della convinzione condivisa di una crescita sostenibile e di lungo termine.

Con questa notizia l’Inter affronta la nuova stagione con una grande compattezza d’intenti tra le sue diverse componenti, proprietà, management, dipendenti, tesserati e tifosi”.