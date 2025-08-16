Verstappen in Ferrari, Hamilton a casa: F1 capovolta

Sembra incredibile ma Verstappen potrebbe finire in Ferrari: ecco come, a farne le spese sarebbe addirittura Lewis Hamilton

Non è l’anno giusto per la Ferrari in Formula 1. Sembra evidente come il “Cavallino Rampante” sia indietro rispetto alla principale candidata alla vittoria del mondiale, ovvero la McLaren.

Quest’ultima ha sviluppato un’auto eccezionale e ora i suoi due piloti, il britannico Lando Norris e l’australiano Oscar Piastri, si contendono la testa della classifica. Per la Ferrari è arrivata solo qualche gioia grazie a Charles Leclerc e al suo incredibile talento.

Lewis Hamilton invece, che doveva stupire in Ferrari e prendersi un posto da protagonista quest’anno, è sembrato senza la forza e la determinazione necessaria per riuscire a competere. Non si tratta solo di un problema di auto: il britannico non è ancora riuscito a trovare il feeling giusto con la monoposto, fatta eccezione per la gara sprint vinta in Cina.

Ecco perché ora qualcuno sta già pensando di sostituire Hamilton. E come si sostituisce un pluri-campione del mondo? Semplice, con un altro pilota del suo calibro: si punta a Max Verstappen. Ecco come si può realizzare questo pazzo sogno per la scuderia italiana.

Ferrari e Verstappen, può succedere davvero? Lo scenario

In realtà è da tempo che si parla di un grande campione come Max Verstappen in Formula 1. L’olandese potrebbe lasciare la Red Bull anche se si è recentemente impuntato con la dirigenza del team per far licenziare il team principal Horner. Eppure, è da tempo che Verstappen appare stufo della Red Bull: da vincente vuole sempre competere per il meglio e non sopporta l’idea che la McLaren sia estremamente superiore al momento.

Ma come potrebbe concretizzarsi l’idea di Verstappen in Ferrari? Al momento Leclerc sembra essere incedibile: la scuderia vuole puntare sul monegasco anche per il futuro. Tuttavia, Hamilton potrebbe restare per il 2026 ma per il 2027 potrebbe decidere di abbandonare Ferrari, magari ritirandosi o puntando su un’altra scuderia per gli ultimi anni della carriera. A quel punto, Ferrari andrebbe dritta su Verstappen, offrendogli un posto che difficilmente si può rifiutare.

Un altro elemento a favore

Verstappen è blindato dalla Red Bull fino al 2026 ma attenzione a un altro dettaglio che potrebbe cambiare le carte in tavola: il regolamento sarà modificato. Ferrari potrebbe poter realizzare un’auto competitiva su misura per Verstappen.

A quel punto ci sarebbe una coppia da sogno a Maranello. Certo, al momento sono solo speculazioni ma sognare è lecito specialmente viste le ambizioni di Ferrari che vuole ritornare a vincere il mondiale dopo anni di digiuno.