Wanda Nara stavolta esagera: i fan lo dicono chiaramente

La showgirl questa volta si è lasciata andare e ha mostrato diversi lati che hanno deliziato i tifosi: le foto

Quando si parla di Wanda Nara, non si può fare a meno di pensare a una donna che ha fatto della provocazione e del fascino il suo marchio di fabbrica. La showgirl da sempre sa come far parlare di sé tra gossip e sport.

Non a caso, per lungo tempo la Wanda è stata l’agente (e moglie) di Mauro Icardi, il bomber ed ex capitano dell’Inter, ancora oggi estremamente amato dai tifosi nerazzurri.

Anche se ormai non sembra più essere attiva in ambito calcistico come un tempo, comunque, Wanda riesce sempre a far parlare di sé a causa degli scatti provocanti che posta sui canali social ufficiali.

I suoi fan la seguono con passione e, come ogni anno, commentano numerosi i suoi post, tra complimenti e qualche critica. Ma stavolta, anche i follower più affezionati sembrano essersi posti qualche domanda. Le ultime foto hanno infatti superato i limiti abituali, spingendo molti a chiedersi: “Non sta forse esagerando?”. Ecco perché.

Wanda Nara, cosa ha postato ora sui social?

Tra i tanti social che usa, Wanda Nara sembra essere particolarmente attiva su Instagram. L’argentina sembra adorare questa piattaforma e non sono pochi i post e le storie che pubblica e condivide con la sua community.

Ma cosa ha pubblicato ora? Nelle foto, la showgirl argentina ha messo in mostra il suo lato B in primissimo piano, indossando un bikini striminzito che ha scatenato i commenti più disparati. Ma non è finita qui: in uno degli scatti, l’outfit della Nara lascia intravedere chiaramente un capezzolo. Il dettaglio non è sfuggito ai fan, che nei commenti hanno subito fatto notare la cosa. Altri, invece, l’hanno difesa, sostenendo che il suo corpo è un’arma di seduzione che ha tutto il diritto di esibire come preferisce. In ogni caso, tanti follower sono sembrati perplessi.

Un ritorno anche in Italia?

Nella caption di questo post, Wanda Nara ha inserito le tappe che ha percorso quest’estate. Si leggono note località turistiche come Maiorca, Malaga e la Galizia, ma anche Milano e Venezia.

Che la showgirl possa ritornare in Italia nel prossimo futuro? Proprio per questo, c’è chi è pronto a scommettere su un suo ritorno in grande stile in Italia, magari alla guida di un nuovo programma TV.