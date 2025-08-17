Barcellona, Laporta: “Rashford e Joan Garcia? Complimenti a Deco”

Prima dell’esordio in LaLiga , Joan Laporta ha concesso delle risposte ai media accorsi a Maiorca, all’ingresso dell’Hotel GPR Valparaiso Palace and Spa.

Di seguito le dichiarazioni del presidente del Barcellona: “Rashford e Joan Garcia? Deco stava lavorando molto bene su questo tema e che eravamo convinti di poter contare su entrambi i giocatori oggi. Bisogna fare i complimenti a Deco per questo, perché come avete potuto vedere non è semplice”.

“È molto complicato e bisogna cercare soluzioni per rendere tutto più pratico. Siamo contenti perché ci siamo capiti con LaLiga e abbiamo seguito correttamente i processi, che si vivono con una certa aspettativa, perché è vero che bisogna rispettare le regole, ma sono molto complicate”. Sul livello della rosa allestita in questa stagione: “Siamo molto contenti della rosa. Sempre grati a Flick per il buon lavoro che sta facendo e crediamo di essere candidati a vincere tutte le competizioni. Alla fine vince solo uno e non è affatto facile. Ci aspettiamo successi e speriamo che il barcelonismo possa godersi questo momento positivo”.

