Chi è Laila Hasanovic, la nuova fiamma di Sinner: con un post guadagna una cifra impressionante

C’è un nuovo interesse per Jannik Sinner? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla sensualissima Laila Hasanovic e su quanto guadagna

Jannik Sinner è un campione dentro e fuori dal campo. Il tennista attuale numero uno al mondo sembra essere molto centrato nonostante il suo straordinario talento. Infatti, l’italiano si prepara molto bene per i tornei che deve affrontare e raramente viene visto in situazioni particolari o che possono distrarlo.

Eppure, si tratta pur sempre di un ragazzo classe 2001. Il tennista ha poco più di 24 anni e per questa ragione ha sicuramente hobby e interessi personali.

Non mancano poi le relazioni e le ragazze che hanno rubato il cuore di Sinner. Già in passato, in modo molto discreto, ci sono state indiscrezioni sulle relazioni del nativo di San Candido.

Ora però sembra che tutto sia confermato per la sua nuova fiamma, una certa Laila Hasanovic. Di chi si tratta e perché ha rubato il cuore di Sinner? Ecco tutto quello che c’è da sapere a questo proposito.

Laila Hasanovic: info sulla probabile nuova fiamma di Sinner

In effetti forse non tutti conoscono Laila Hasanovic. Non si tratta di una showgirl o di una presenza costante nei palinsesti televisivi eppure la sua bellezza è disarmante. Non solo, sui social la Hasanovic è una vera e propria star: su Instagram per esempio ha una folta community di fan che la segue, 362 mila follower.

Ma chi è questa ragazza? Come si legge anche sul sito web Leggo.it, si tratta di una famosissima influencer danese nata a Copenaghen nel 2000. Dunque, è un anno più grande di Jannik Sinner. Inoltre, la giovane colpisce per la sua estrema bellezza: la Hasanovic ha uno sguardo glaciale, tipico delle meraviglie della penisola scandinava. Non a caso, nel 2019 è arrivata in finale al concorso di bellezza Miss Universo Danimarca.

I guadagni della influencer

La Hasanovic nel corso del tempo è riuscita a costruirsi una carriera molto solida sui social. Non a caso, è una influencer con un profilo curato in ogni minimo dettaglio. Grazie a questa professione digitale, oggi guadagna molto bene. Secondo alcune stime, per ogni post sponsorizzato su Instagram Laila riesce a guadagnare tra 1.000 e 4.000 euro.

Le cifre addirittura aumentano se si pensa ai contenuti creati sulla piattaforma Youtube: in tal caso per video con sponsorizzazioni le cifre salgono a circa 20.000 euro per ogni singolo video. Insomma, ha trovato un ottimo metodo per monetizzare. Chissà se dovessero essere vere le voci su Sinner: i due comunque potrebbero essere una bellissima coppia.