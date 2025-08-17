City e Barcellona, un inizio da playstation: Reijnders domina, Yamal danza con la dieci sulle spalle

Due inizi davvero notevoli: il campionato di Manchester City e Barcellona è partito nel migliore dei modi. Quattro reti le ha rifilate la squadra di Guardiola al Wolverampthon, tre ne ha messe a segno il Barcellona al Maiorca. Il collettivo inglese ha iniziato macinando gioco ad elevatissimi livelli d’intensità.

Il debutto di Reijnders in Premier League è stato sontuoso: un dominio incontrastato in ogni zona del campo. Ha segnato, servito un assist ad Haaland e confezionato colpi di classe a suon di giocate preziose per la squadra. Un poker che suona come un messaggio molto chiaro alla concorrenza (Liverpool in primis).

Guardiola non poteva chiedere un inizio migliore di questo e si è mostrato molto soddisfatto della prova complessiva, elogiando le qualità tecniche dell’ex Milan: “E’ uno dei migliori acquisti ma fatti nella storia del club”.

Barça show: la danza di Lamine con la ‘diez’

Il Barcellona si manifesta per l’inizio della Liga con un approccio metodologico dominante: tre reti al Maiorca e un Lamine Yamal scintillante. Si dai primi minuti si comprende che il fuoriclasse spagnolo del 2007 ha intenzioni bellicose. Al 7’ pesca Raphinha sul secondo palo con una trivela mancina, il brasiliano segna indisturbato, nonostante la presenza massiccia di quattro difensori del Maiorca.

Un match che scorre via senza grossi sussulti, complice la doppia espulsione che lascia in nove i padroni di casa. All’ultima azione della partita arriva la perla, il marchio di fabbrica di Yamal: rientra da destra, lavora il pallone e scarica un sinistro potente sul palo lontano che finisce nel sette. Telecomandato, come le sue giocate.