Coppa Italia, oggi si torna in campo: il programma e le squadre già qualificate

di
Il quadro completo dei sedicesimi di finale di Coppa Italia con il ricco programma odierno e i risultati delle gare già giocate in questi tre giorni.

32esimi di finale di Coppa Italia: il programma odierno

  • Verona– Audace Cerignola (18 agosto, ore 18)
  • Spezia-Sampdoria (18 agosto, ore 18.30)
  • Udinese-Carrarese (18 agosto, ore 20.45)
  • Torino-Modena (18 agosto, 21.15)

32esimi di finale di Coppa Italia: i risultati

15 agosto

  • LECCE-Juve Stabia 2-0 (26′ rig. Krstovic, 95′ Kaba)
  • GENOA-Vicenza 3-0  (40′ Carboni, 47′ aut. Benassai, 54′ Stanciu)
  • EMPOLI-Reggiana 4-1 d.c.r. (13′ Gondo (R), 65′ Ilie (E))
  • SASSUOLO-Catanzaro 1-0 (32′ Doig)

16 agosto

  • Cremonese-PALERMO 4-5 dcr 
  • CAGLIARI-Entella 5-4 dcr (45′ Piccoli (C), 87′ aut. Deiola (C))
  • VENEZIA-Mantova 4-0 (16′, 46′ Doumbia, 57′, 90′ Yeboah)
  • COMO-Sudtirol 3-1 (13′ rig. Casiraghi (S), 39′,40′ Douvikas (C), 42′ Da Cunha (C))

17 agosto

  • Monza-FROSINONE 0-1 (91′ Kvernadze)
  • PARMA-Pescara 2-0 (47′ e 65′ Pellegrino)
  • Cesena-PISA 1-2 dcr
  • MILAN-Bari 2-0 (14′ Leao, 48′ Pulisic)     

16esimi di finale di Coppa Italia: in programma a settembre

  • Milan vs Lecce
  • Como vs Sassuolo
  • Torino/Modena vs Pisa
  • Udinese/Carrarese vs Palermo
  • Genoa vs Empoli
  • Verona/Cerignola vs Venezia
  • Cagliari vs Frosinone
  • Parma vs Spezia/Sampdoria

Coppa Italia: le 8 teste di serie

Parte sinistra del tabellone

  • Bologna
  • Lazio
  • Juventus
  • Atalanta

Parte destra del tabellone

  • Inter
  • Roma
  • Fiorentina
  • Napoli

 

