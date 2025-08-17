SI HD

Dramma nella boxe, cacciato via e 'abbandonato': fan sotto choc

Dramma nella boxe, cacciato via e ‘abbandonato’: fan sotto choc

di

Una storia nella boxe che ha emozionato tutti coloro che l’hanno letta, ecco il racconto che in tanti non si aspettavano

Solitamente lo sport che tutti conoscono è il calcio. Chi diventa un professionista ad alto livello nel calcio può guadagnare davvero tanto, permettersi il supporto di una squadra e di esperti pronti a prendersi cura della sua forma fisica.

Incontro Boxe
Boxe, la storia che ha fatto emozionare molti (DepositPhotos) – Sportitalia.it

Chi è nel mondo del calcio viene pagato sempre, che vinca o perda. Purtroppo in altri sport la storia è molto diversa. Nel tennis per esempio, i professionisti sono “liberi”, nel senso che devono organizzarsi loro le spese da spendere nel corso della stagione, sostenendosi con risorse personali o con i guadagni nei vari tornei.

Ci sono però altri sport ancora dove i professionisti sono davvero lasciati soli. Uno di questi è la boxe, uno sport duro sotto tutti i punti di vista. Eppure, è proprio dalle situazioni più difficili che i veri talenti riescono a emergere.

C’è un campione italiano che ha superato mille difficoltà pur di riuscire a trovarsi in una posizione invidiabile. Ecco di chi si tratta e cosa ha fatto nonostante fosse rimasto solo.

Boxe, ecco la storia che ha commosso tutti

La Boxe nella sua storia centenaria ha regalato storie che sono diventate leggende. Basti pensare a campioni come Muhammad Ali oppure Mike Tyson, icone che hanno scritto la storia di questo sport e sono entrati nell’immaginario collettivo come simbolo di resilienza e imprese importanti.

Boxe pugno
Boxe, un racconto di talento e ossessione (DepositPhotos) – Sportitalia.it

Eppure, ora c’è un’altra storia che, in proporzione, potrebbe essere paragonata a quella degli eroi di questa disciplina. Come riporta il sito web della Gazzetta dello Sport, c’è l’incredibile ascesa di Rocco Vassallo, campione Wbc dei pesi welter dei paesi caraibici che è arrivato a ottenere questo risultato da solo, in modo del tutto artigianale. La passione e la grinta sono le qualità che hanno spinto Rocco a conquistare questo titolo: l’atleta infatti non ha un allenatore e neanche un nutrizionista, si gestisce da solo. Non ha neanche una palestra fissa, si allena spostandosi di volta in volta ma i risultati sembrano dargli ragione.

La voglia di provarci sempre

Rocco Vassallo si è raccontato ai microfoni della Gazzetta dello Sport e ha seguito le orme del padre, Stefano Vassallo, panettiere a Sestri Levante ma anche appassionato di boxe. La svolta è arrivata quando ha lasciato l’Italia e si è trasferito a Miami.

Lì ha iniziato ad allenarsi e a poco a poco ha trovato nella sua passione una professione che l’ha fatto diventare il campione del Caribe da straniero. Insomma, una storia positiva che ricorda come il talento e l’ossessione possano portare a risultati eccelsi.

