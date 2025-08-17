SI HD

ESCLUSIVA SI Juve-Zeghrova, confermati i contatti esplorativi

Edon Zhegrova, esterno offensivo classe 1999 in uscita dal Lille, potrebbe cambiare maglia nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Il Marsiglia vuole andare fino in fondo ed è in trattativa con il club d’appartenenza per cercare di affondare il colpo sul kossovaro, nel frattempo anche la Juventus si è informata per il calciatore, attivando contatti esplorativi. Prima di entrare nei dettagli dell’operazione, i bianconeri devono però far fronte alle uscite.

Nella scorsa stagione, Zeghrova ha messo a referto 24 presenze in totale, realizzando 11 reti tra Champions, Ligue 1 e Coppa di Francia.

