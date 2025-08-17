ESCLUSIVA SI Udinese, mirino su Kinkoué: concorrenza al Colonia (che ha presentato un’offerta)

Si entra nei quindici giorni conclusivi di questa sessione estiva di calciomercato e alcune operazione potrebbero compiersi a stretto giro di posta. L’Udinese è al lavoro per un difensore e ha messo nel mirino piace Étienne Kinkoué, ex primavera Inter ora al Le Havre. E’ un profilo che piace molto ai friulani. Secondo SPORTITALI sul giocatore si è alzato anche il pressing del Colonia, che ieri ha presentato la prima offerta ufficiale al Le Havre.

