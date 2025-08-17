Fiorentina, Fagioli: “Stagione con grandi ambizioni. Pioli si è presentato benissimo”

Il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli ha parlato a Sky Sport in vista della nuova stagione: “Deve essere una stagione con grandi ambizioni, dobbiamo lavorare giorno dopo giorno per migliorarle e sono convinto che potremo fare grandi cose”.

Su Stefano Pioli: “Si è presentato benissimo alla squadra, ovviamente ha dettato da subito le regole che devono esserci in una squadra e le ambizioni che deve avere la Fiorentina. In campo guarda il minimo dettaglio. Il rapporto con me è come quello con gli altri, mi spiega quello che vuole, mi elogia e mi riprende quando sbaglio. Vuole che si faccia tutto alla massima velocità, sia andando in avanti sia tornando in fase difensiva”.