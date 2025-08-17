Hamilton, cancella tutti gli impegni: allarme Ferrari

Hamilton spaventa la Ferrari perché ora la sua priorità sembra essere un’altra: ecco di cosa si tratta e su cosa si concentra

Il binomio Lewis Hamilton-Ferrari non sembra essere andato nel migliore dei modi. Il pilota britannico sta faticando quest’anno a ottenere buoni risultati sulla monoposto rossa. Anzi, sembra proprio che l’ex campione del mondo non riesca a trovare il giusto feeling.

Se si esclude la gara sprint in Cina, il 2025 di Hamilton è stato rovinoso. Nessuna buona sensazione, anzi a volte nelle qualifiche è stato tra i primi a essere eliminato.

Ora come dice il proverbio, sta per “piovere sul bagnato”. A quanto pare, Lewis Hamilton ha altri pensieri e non sembra essere troppo interessato alla Formula 1, forse anche a causa delle divergenze con il team.

Qual è la priorità che gli ha fatto cancellare gli altri impegni? Cosa aspettarsi dal campione britannico? Lo scenario sul futuro che potrebbe diventare sempre più cupo per la scuderia italiana.

Lewis Hamilton, cosa sta succedendo al pilota britannico?

Sempre più spesso Hamilton sembra distratto. Non si tratta soltanto di una distrazione al volante ma di una sorta di stanchezza nell’adattamento alla nuova monoposto. Anche nelle interviste post-gara il campione britannico sembra aver sofferto dell’addio alla Mercedes, scuderia che l’ha cresciuto e l’ha fatto diventare grande. Ora però, alla classica disattenzione mostrata e forse alla “nostalgia di casa” si aggiunge un altro fattore. Quale?

Ebbene, tutti sanno che Hamilton è un grande appassionato di videogiochi. Proprio così, il britannico impazzisce per quelli che sono titoli immersivi e tutti da provare. Durante un’intervista poco prima del Gran Premio del Belgio, Hamilton ha rivelato cosa aspetta con molta ansia: l’uscita sul mercato dell’ultimo capolavoro Rockstar, vale a dire GTA VI.

L’hype del campione e le sue priorità

Nel corso dell’intervista Hamilton non si è trattenuto mostrando un certo hype per questo titolo. Le sue parole sono state: “Non vedo l’ora che esca il nuovo Grand Theft Auto, GTA VI. È quello che sto aspettando. Dovrò cancellare tutti i miei impegni quando uscirà”. Insomma, sicuramente qualcuno in Ferrari non avrà preso bene le sue parole. È logico che ogni pilota debba avere un hobby ma attenzione a non esagerare.

D’altronde anche Leclerc molte volte si è dilettato a fare sessioni di streaming insieme ai suoi fan mentre gioca ai videogiochi. Tuttavia, in pista è sempre apparso molto centrato. Bisognerà vedere se ci saranno ripercussioni sul rapporto che Hamilton ha con la Ferrari a causa di GTA VI.