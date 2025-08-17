Juventus, la ricetta giusta è la voglia di Kolo Muani

In casa Juventus si avvicina il ritorno di Randal Kolo Muani. Per l’attaccante del Paris Saint-Germain mancherebbero solo gli ultimi dettagli e poi sarà nuovamente Juve dopo i 6 mesi finali della passata stagione. L’accordo di massima tra le due società, secondo Alfredo Pedullà, sarebbe fatto. E parte del merito va proprio al calciatore che ha dimostrato una grande voglia di vestire ancora la maglia della Vecchia Signora.

Voglia di Juventus

Della sua permanenza o del suo ritorno in bianconero si parlava già prima della finale Mondiale per Club, ma siamo ormai alle porte del torneo e l’operazione deve essere di fatto definita. Kolo Muani attende la Juventus da un mese e mezzo e non ha mai smesso di spingere il PSG in quella direzione. Una voglia che alla fine ha fatto la differenza. Una voglia che il francese aveva già dimostrato prima ancora di vestire la maglia della Vecchia Signora, quando a gennaio aveva rifiutato le avance del Tottenham per approdare a Torino. Il resto lo ha fatto in campo, dimostrando di essere un attaccante di ottimo livello e di poter essere utile non solo da gennaio, ma anche per il futuro. Velocità e fisico, cuore e testa, ci ha messo tutto sé stessa Kolo e ora sta per prendersi la “sua” Juventus.

Ingrediente vincente

La voglia di Juventus di Kolo Muani è di quelle forze non misurabili, di quei fattori non tangibili, che servono però in ogni squadra. La Juve deve ripartire dalla voglia del francese per provare a costruire qualcosa di vincente. Ora che l’attacco è completo con lui e Jonathan David a comandare e Vlahovic a fare (salvo novità dell’ultimo minuto) da terzo incomodo, Tudor può davvero costruire qualcosa di importante. Qualche tassello manca ancora, ma è dalla voglia di giocatori forti come Kolo Muani che la Juventus deve ripartire per tornare a vincere.