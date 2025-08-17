Rossi-Marquez, ancora polemiche: è successo in pista

Valentino Rossi e Marc Marquez ancora rivali a distanza di anni? A quanto pare sì e c’entra un altro pilota

La rivalità tra Valentino Rossi e Marc Marquez è una delle più accese e discusse nella storia della MotoGP. Sin dal famigerato incidente di Sepang nel 2015, il rapporto tra i due campioni è diventato simbolo di tensioni, polemiche e contrasti che hanno diviso tifosi e addetti ai lavori.

Quella frattura profonda non si è mai davvero ricomposta, lasciando un’eredità di diffidenza e sospetti. Anzi, ancora oggi si vedono sui social delle interviste di uno e dell’altro che si punzecchiano a distanza di anni, come se il tempo non fosse mai passato.

A quanto pare, ora Rossi e Marquez si sono ritrovati l’uno contro l’altro nuovamente. Tuttavia, non si tratta di un confronto diretto ma sull’influenza che stanno avendo su un pilota che si sta mettendo in mostra nelle ultime settimane.

Di chi si tratta? E perché Rossi e Marquez continuano a scontrarsi? Ecco tutto quello che c’è da sapere a questo riguardo.

Valentino Rossi e Marc Marquez: chi è il terzo incomodo?

È innegabile che Valentino Rossi abbia lasciato un enorme vuoto nel mondo della MotoGP. Un vuoto che Marquez sta provando a colmare anche se il motomondiale sembra essere diventato noioso: lo spagnolo domina tutte le gare e non c’è un senso di sfida. Eppure, un giovane pilota si sta facendo strada, conquistando ottimi risultati.

Si tratta di Marco Bezzecchi, in sella all’Aprilia, una delle rivelazioni di questa stagione MotoGP. Con una serie di piazzamenti importanti e una guida sempre più decisa e matura, il giovane pilota romagnolo sta conquistando fan e addetti ai lavori. Ma a far discutere non sono solo i suoi risultati, bensì l’approccio in pista. Secondo alcuni, come il sito Corsedimoto.com, Bezzecchi sta studiando Marquez e sembra addirittura volerlo imitare. Una sorta di tradimento della tradizione motociclistica del “Dottore”?

Un colpo alle spalle da parte dell’allievo?

Bezzecchi ha più volte dichiarato di rispettare sia Rossi che Marquez, riconoscendo a entrambi un ruolo fondamentale nella storia del motociclismo. Non ha mai nascosto l’importanza di Valentino nella sua crescita, né ha negato di apprezzare la determinazione e il coraggio di Marquez.

Tuttavia, molti tifosi storici di Valentino potrebbero non prendere bene quest’atteggiamento “neutrale”. E mentre il giovane pilota continua a macinare risultati, fuori dalla pista si alimenta un dibattito che riporta in auge una rivalità mai sopita. Chissà se Bezzecchi non possa trovare quanto prima una vittoria importante e avere più voce in capitolo nella questione.