San Siro si scalda: grande atmosfera per Milan-Bari

Una grande atmosfera per l’esordio ufficiale del Milan, questa sera nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Bari. Sarà la volta del ritorno sulla panchina rossonera di Massimiliano Allegri, determinato a svoltare dopo l’annata fortemente deludente del collettivo rossonero.
Le probabili formazioni
MILAN: (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Bartesaghi; Pulisic, Leao.
BARI: (4-3-3) Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Braunoder, Verreth, Pagano; Pereiro, Moncini, Rao.