SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » San Siro si scalda: grande atmosfera per Milan-Bari

San Siro si scalda: grande atmosfera per Milan-Bari

di
San Siro si scalda: grande atmosfera per Milan-Bari

Una grande atmosfera per l’esordio ufficiale del Milan, questa sera nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Bari. Sarà la volta del ritorno sulla panchina rossonera di Massimiliano Allegri, determinato a svoltare dopo l’annata fortemente deludente del collettivo rossonero.

Le probabili formazioni


MILAN: (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Bartesaghi; Pulisic, Leao.

BARI: (4-3-3) Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Braunoder, Verreth, Pagano; Pereiro, Moncini, Rao.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×