Schumacher, rivelazione da pelle d’oca: i fan scoppiano a piangere

Michael Schumacher continua a far piangere i fan questa volta con una rivelazione da pelle d’oca: cosa è successo

Ci sono personaggi nel mondo dello sport che sono delle vere e proprie icone. Si tratta di eroi che sono riusciti a ottenere risultati fantastici grazie alla loro caparbietà e al loro smisurato talento.

Per questa ragione, sono amati ancora oggi a distanza di anni, nonostante si siano ritirati dalle scene. Nel mondo dei motori poi, c’è una particolare figura che tutti ricordano con affetto: quella di Michael Schumacher.

Il pilota tedesco, una leggenda della Formula 1 e della Ferrari, dopo aver subito un brutto incidente ha tenuto per molto tempo tutti i suoi fan con il fiato sospeso. A distanza di anni, ora la situazione sembra essere ritornata alla normalità ma c’è una rivelazione che ha fatto venire la pelle d’oca ai fan.

Di cosa si tratta e perché ancora oggi molti si emozionano pensando a queste parole? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Michael Schumacher, la rivelazione per tutti i fan: sono lacrime vere

Schumacher non ha solo lasciato un segno per le sue imprese in pista. I fan lo conoscono “superficialmente” soffermandosi solo sulla sua figura di pilota vincente e sempre assetato di vittorie. Eppure, dietro lo sportivo c’è sempre stato un uomo con dei grossi sentimenti.

A rivelarlo questa volta ci ha pensato James Vowles, oggi team principal della scuderia Williams. Come riporta anche il sito web formula1.it, Vowles ha rivelato: “Conosceva la data del compleanno della mia compagna, mandò fiori a casa. Io non avevo fatto nulla”. Il team principal ha infatti evidenziato come Schumacher ricordava alla perfezione i dettagli della vita privata degli ingegneri del suo team. Non lo faceva soltanto per gioco o per fare calcoli ma perché gli interessava davvero. Insomma, ancora una volta la dimostrazione del grande eroe nella storia dello sport che è Michael.

Il confronto con un campione moderno

Vowles ha anche voluto fare un confronto con un’altra leggenda della Formula 1 che sta correndo per la Ferrari, il britannico Lewis Hamilton. Il dirigente della Williams ha però affermato che i due sono diversi e che sono campioni della loro epoca. Comunque, Vowles ha ricordato che Michael aveva un carisma unico, un’aura che gli permetteva di vincere anche in situazioni impossibili.

Non che Hamilton sia da meno, infatti, Vowles l’ha definito come il più dotato alla guida tra i due. Tuttavia, Michael è sempre Michael, rimarrà inimitabile nella storia dei motori.