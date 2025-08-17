Vasseur, ultima possibilità: ora non si può più sbagliare

Frederic Vasseur non sembra star ingranando alla Ferrari e ora non può sbagliare: ecco perché il team principal rischia grosso

Non è un buon anno per la Ferrari. L’anno scorso la scuderia del “Cavallino Rampante” è andata a un passo dal vincere il Mondiale costruttori, un risultato che sarebbe stato epico, una grossa soddisfazione.

Eppure, McLaren è riuscita a vincere questo titolo e si è presentata nella nuova stagione con due auto decisamente di un’altra categoria. Proprio così, riuscire a competere quest’anno in Formula 1 è stato praticamente impossibile.

A meno che non ci siano stravolgimenti storici, la McLaren ha già in tasca il Mondiale piloti e costruttori. Eppure, Vasseur sembra non essersi preoccupato più di tanto. Ora però, il francese non può più sbagliare e farebbe bene a pensare già al prossimo anno.

Perché? Cosa è cambiato per lui? Il dettaglio che potrebbe spingere il team principal a osare ulteriormente nel corso della prossima stagione.

Frederic Vasseur, cosa è cambiato: la novità che spinge a fare bene

Vasseur è sempre stato abbastanza cauto con le scelte che ha fatto. Anche quest’anno qualcuno aspettava uno stravolgimento dopo la gara di Barcellona ma non è cambiato poi così tanto. Certo, la Ferrari specialmente con Leclerc sta riuscendo a conquistare qualche podio e qualche buon piazzamento in qualifica, ma il divario con le McLaren di Norris e Piastri sembra essere davvero molto ampio. Vasseur lo sa e per questo preferisce aspettare.

D’altronde, ora può farlo dormendo sonni tranquilli: come riporta anche il sito web mundonapoli.it, Vasseur dovrebbe rimanere il team principal della Ferrari anche per i prossimi anni. Una notizia che renderà felici alcuni tifosi, mentre altri aspettavano una sorta di rivoluzione che per il momento non si vede.

Non possono più esserci errori

Se da una parte Ferrari ha rinnovato con Fred Vasseur, dall’altra non vuole che il dirigente esperto faccia degli errori. In particolare, la scuderia italiana punta al 2026, anno in cui ci saranno i nuovi regolamenti. Con le modifiche in atto, Vasseur potrebbe trovare la soluzione per portare in pista una monoposto che sia scattante e che possa competere con i rivali.

Inoltre, c’è anche la questione Hamilton da gestire. Il britannico è sembrato spaesato in Ferrari e non ha dato il meglio di sé. Tuttavia, questo è solo il primo anno con la scuderia del Bel Paese. Il 2026 potrebbe essere la stagione del riscatto anche per lui: in collaborazione con la nuova auto di Vasseur i tifosi possono davvero sognare.