Altro che Marquez, Rossi da impazzire: l’ultima novità entusiasma

Marc Marquez contro Valentino Rossi di nuovo? Forse sì, ma questa volta il “Dottore” stravince: ecco perché e come

C’è stata un’epoca, non molto lontana, in cui la MotoGP si divideva tra due tifoserie: da un lato gli irriducibili sostenitori di Valentino Rossi, dall’altro i fan accaniti di Marc Marquez. Due fuoriclasse, due personalità fortissime, due modi opposti di intendere il motociclismo che hanno dato vita a una delle rivalità più accese e discusse nella storia recente dello sport.

Era bellissimo vedere come ogni gara diventava un duello non solo in pista, ma anche durante le interviste e le varie dichiarazioni. Una sorta di battaglia psicologica che coinvolgeva i due piloti.

Il pubblico di conseguenza era come se fosse ipnotizzato. Anche chi non seguiva abitualmente le due ruote finiva per interessarsi, spinto dalla curiosità di capire cosa sarebbe successo la domenica successiva.

Tuttavia, a causa dell’età di Valentino e il suo ritiro dalla MotoGP, il duello si è spento. Ma è davvero così? Sembra che Rossi ora si sia preso una rivincita contro Marquez.

Valentino Rossi contro Marc Marquez: perché il “Dottore” trionfa?

Marc Marquez oggi domina incontrastato in MotoGP. È alla Ducati, ha abbandonato la sua storica squadra, l’Honda Team, e sta trionfando contro i rivali come il fratello Alex Marquez e l’italiano “Pecco” Bagnaia.

Eppure Rossi continua a batterlo. Come? Secondo una classifica condivisa dalla Gazzetta dello Sport, Valentino Rossi è oggi lo sportivo più riconosciuto e famoso in Italia. Un risultato sorprendente, se si considera che il pilota di Tavullia ha lasciato la MotoGP da anni. Ma la sua figura resta indelebile nel cuore degli italiani, più viva che mai nell’immaginario collettivo. A sorpresa, Marc Marquez non compare nemmeno nella top 10: un chiaro segnale di quanto il legame tra Rossi e il pubblico sia ancora fortissimo.

Gli altri che seguono il pilota

Oltre a Valentino Rossi, la classifica dei dieci sportivi più famosi d’Italia riserva altri nomi illustri. Al secondo posto c’è Cristiano Ronaldo, che nonostante abbia lasciato la Serie A, continua a far parlare di sé. Terzo, un grande del calcio italiano: Alessandro Del Piero. Seguono nomi di spicco come Federica Pellegrini, Jannik Sinner e Luciano Spalletti.

Completano la top 10 Christian Vieri, la straordinaria Bebe Vio, Lionel Messi e Gianluigi Donnarumma. Una lista eterogenea, che unisce giovani promesse e leggende affermate, ma che testimonia come, anche nel 2025, Valentino Rossi resti il vero re dello sport in Italia.