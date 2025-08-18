Diletta Leotta, la novità accende la fantasia: i fan in estasi

Diletta Leotta ora fa sognare i fan che amano il calcio in Italia: ecco cosa sapere sulla showgirl e presentatrice

Negli ultimi anni c’è una presentatrice legata alla Serie A che ha rapito il cuore di migliaia di italiani. Si tratta di Diletta Leotta diventata ormai uno dei volti noti delle case degli italiani per la sua costante presenza a DAZN.

La conduttrice oramai sembra essere la regina della piattaforma streaming che possiede i diritti della Serie A. Inoltre, è diventata una vera e propria esperta di calcio internazionale: non a caso qualche settimana fa ha terminato un programma incentrato sul Mondiale per Club, collaborando con alcuni dei volti noti del mondo sportivo in Italia.

Ma a quanto pare la Leotta non vuole fermarsi mai. Ora sembra che stia preparando una novità che possa far divertire i suoi fan e i suoi tanti follower sui social.

Di cosa si tratta? E come fare per scoprirla interamente? Ecco tutto quello che c’è da sapere sui piani della bella showgirl e conduttrice.

Diletta Leotta, cosa sta preparando per i fan? La novità che lascia senza fiato

Diletta Leotta spesso e volentieri ha fatto andare in estasi i fan in diversi modi. In particolare, coloro che la seguono sui social sanno bene che Diletta pubblica contenuti entusiasmanti sulle sue avventure e sui momenti che spende nella quotidianità. Sotto questo punto di vista, la Leotta cura la sua community di follower come una brava influencer.

Ora comunque, vuole esaltare tutti i suoi fan in un altro modo. Come? Legandosi a una grossa passione che hanno tantissimi tifosi in Italia: il fantacalcio. A quanto pare, Diletta Leotta ha deciso di partecipare al film commedia “Ogni Maledetto Fantacalcio”, un’esclusiva Netflix in arrivo sulla piattaforma streaming il prossimo 27 agosto. Si tratta di un lungometraggio che vede altri ospiti speciali nel cast come il telecronista Pierluigi Pardo, l’arbitro Daniele Orsato, il calciatore Leonardo Pavoletti e la content creator Valeria Angione.

Un progetto molto interessante e intrigante

Come riporta il sito Amica.it, il film è diretto dal regista Alessio Maria Federici, prodotto da QMI e presenta un cast con Giacomo Ferrara, Silvia d’Amico, Francesco Russo, Enrico Borello, Antonio Bannò e Caterina Guzzanti.

Come si può intuire dal titolo, l’argomento principale sarà il fantacalcio, gioco che porta gioie e dolori a migliaia di appassionati in Italia. Ovviamente, c’è grande attesa per la parte della Leotta che sarà sicuramente da non perdere.