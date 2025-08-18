Milan, Landucci: “Non volevamo rischiare Leao. Allegri? Contento di alcune cose e meno di altre”

Marco Landucci, allenatore in seconda del Milan, ieri in panchina per via della squalifica di Allegri, ha parlato a Mediaset dopo il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Bari: “È stato un buonissimo atteggiamento. La squadra ha interpretato bene quello che doveva fare, abbiamo sbagliato qualche gol di troppo nel primo tempo ma la squadra ha fatto una partita seria”.

Leao con la Cremonese? “Non so dirtelo, è uscito per questo fastidio. Non volevamo rischiare più di tanto. Vediamo nei prossimi giorni il risultato degli esami medici”.

Modulo? “A seconda delle situazioni. Dovevamo cercare Pulisic e Loftus dietro i loro centrocampisti e dovevamo cambiare gioco perché la loro linea era molto stretta, cambiando gioco per andare uno contro uno. Hanno tirato qualche volta di troppo e non ci piace”.

Loftus? “Ha una forza straordinaria, ama il contatta fisico. Vogliamo che si inserisca di più, ma in ogni caso ha fatto una buona partita: quando è partito è stato difficile fermarlo”.

Gimenez e la ricerca di un altro attaccante? “Di mercato non posso parlare. Per noi Santi è un giocatore importante, è arrivato il 4 agosto. È entrato subito, ha fatto un assist, si è mosso bene. Siamo contenti di lui e di tutta la squadra. In ogni allenamento tutti hanno dato il 100%: a Milanello si è creata una buona atmosfera. Ci godiamo stasera e da domani pensiamo alla Cremonese. Questa squadra deve pensare ad una partita alla volta e fare il meglio possibile”.

Allegri? “Non ho visto Allegri, non può entrare nello spogliatoio. Siccome lo conosco dico che sarà contento di alcune cose e meno di altre: ne parleremo in settimana”.