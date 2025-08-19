Formula 1, annuncio pazzesco: il ritorno nel mondiale è imminente

Il mondiale però potrebbe essere arricchito dal suo ritorno prima di quanto si pensi: l’annuncio entusiasma i fan

La Formula Uno è uno sport eccitante che si basa sopratutto sulle abilità dei piloti che corrono nel Circus per portare forti emozioni ai suoi spettatori in tutto il mondo. Eppure, una cosa è chiara: senza i circuiti giusti i piloti non potrebbero mai dare spettacolo come solo loro sanno fare e questo è il principale motivo per cui scegliere le gare che andranno a comporre un calendario di un mondiale di F1 è tutto meno che un lavoro semplice.

Uno dei circuiti più eccitanti di cui si sente molto la mancanza è certamente quello tedesco del Nürburgring: su questo storico circuito i piloti hanno corso per l’ultima volta ormai nel 2013, quando fu Sebastian Vettel – oggi ritirato – a portare a casa la vittoria. Da allora, il Nürburgring non è più stato inserito nel calendario se non per qualche celebrazione storica o evento particolare ed è stato anzi rimpiazzato dal GP di Hockenheim per quanto riguarda la Germania.

I motivi di questo addio sono principalmente economici, ossia non è più stato trovato un accordo per correre in questo storico tracciato dove si tengono anche molti test automobilistici per vetture destinate al mercato civile, ma anche di sicurezza: nessuno ha mai scordato l’incidente di Niki Lauda del 1976 e perfino Max Verstappen ha definito “impossibile” un ritorno al Nürburgring, anche se ora, qualcosa si muove.

Si ritorna in Germania, la trattativa è in corso

Stando a quanto si apprende dal periodico sportivo tedesco Rally Magazin, ci sarebbe una trattativa in corso per riportare il circuito del Nürburgring in un mondiale importantissimo, non quello di F1 però bensì quello della WRC, la massima serie sportiva del rally mondiale in cui hanno corso campioni come Sebastian Loeb e Daniel Elena.

Il circuito che può presentare varie conformazioni ed essere allestito in modo molto versatile potrebbe rientrare nel mondiale se la federazione riuscisse a trovare un accordo e a studiare il modo di inserirlo nel campionato. Questo ritorno aprirebbe anche ad un possibile interesse della FIA per recuperare i contatti con i proprietari del tracciato e ripristinare una gara storica della F1, almeno su base teorica.

La tedesca ADAC non ha confermato ancora a che punto siano arrivate le trattative ma si sa che nel 2026 ci saranno delle news tra cui il Rally di Stati Uniti, quindi, il ritorno di questa gara, anche qui un tracciato storico, non è affatto da escludere. Insomma, attendiamo le evoluzioni ma questa notizia potrebbe davvero riportare un tracciato amatissimo dai fans dove merita: nell’olimpo dello sport.